Общество 22.07.2025 в 12:18

В Бурятии осудили старшего инспектора Ространснадзора

Чиновник признан виновным в получении взяток за беспрепятственный пропуск перегруженных грузовиков
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Текст: Макар Захаров
В Бурятии осудили старшего инспектора Ространснадзора
«Номер один»

В Бурятии вынесен приговор старшему государственному инспектору ТОГАДН по РБ МТУ Ространснадзора по ДФО. Чиновник признан виновным в получении взяток за беспрепятственный пропуск перегруженных грузовиков без обязательного взвешивания.

По данным Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Бурятия, он систематически получал денежные вознаграждения от перевозчиков, позволяя им избегать контроля.

«Будучи старшим инспектором фигурант за денежное вознаграждение обеспечивал беспрепятственный проезд перегруженных грузовиков через пункт весового контроля без обязательного взвешивания», - сообщили нашему изданию в пресс-службе.

Железнодорожный районный суд г. Улан-Удэ назначил ему 5 лет лишения свободы условно, штраф в 200 тыс. рублей, а также запрет занимать должности, связанные с представительством власти, сроком на 3 года.

Приговор уже вступил в законную силу.

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