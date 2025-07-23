Общество 23.07.2025 в 17:28

Должникам в Улан-Удэ будут перекрывать канализацию

В местном «Водоканале» такие меры называют вынужденными
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Текст: Елена Кокорина
Должникам в Улан-Удэ будут перекрывать канализацию

МУП «Водоканал» будет применять заглушки, с помощью которых можно заблокировать канализацию в конкретной квартире без вреда для соседей. Подобные меры – вынужденные, так как сумма долгов предприятию увеличивается с каждым днем.

- Нам приходится идти на радикальный метод борьбы с должниками – перекрытие канализации. Все иные способы, такие как направление уведомлений, профилактические беседы, судебное решение, приставы — результата на должника не имеют, — комментирует замдиректора по сбытовой деятельности МУП «Водоканал» Ирина Федорова.

Чтобы поставить заглушку на систему канализации, специалистам не нужно заходить в квартиру. Процедура выполняется через выпуск на чердаке зданий с применением специализированного аппарата. Данное оборудование оснащено видеокамерой, с помощью которой точно определяется место расположения заглушки в системе канализации только в квартире должника. При этом о предстоящих работах неплательщик будет проинформирован заранее.

Данные санкции могут быть применены, согласно ст. 21 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» — при наличии у абонента задолженности по оплате договора водоотведения за два расчетных периода.

- Снять заглушку самостоятельно должник не сможет. Возобновление водоотведения наступает только после полного погашения неплательщиком задолженности перед МУП «Водоканал» и оплаты снятия заглушки. При этом ничто не помешает прохождению канализационных вод из других квартир – добросовестных плательщиков это не коснется, - добавили в «Водоканале».

МУП «Водоканал» настоятельно рекомендует во избежание ограничения канализации своевременно оплатить за предоставленные услуги. Узнать о своей задолженности

можно по телефону: 37-99-00 или по адресу ул. Краснофлотская, 28.

Фото: МУП «Водоканал»

 

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