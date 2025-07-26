Общество 26.07.2025 в 07:00

Авторынок Бурятии вернулся в 90-е

Автомобилисты ожидают очередного раунда борьбы с правым рулем
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Текст: Дмитрий Родионов
Авторынок Бурятии вернулся в 90-е
Фото: архив «Номер один»
В автосалонах и выставочных центрах нашей республики, которые ранее были ориентированы на продажу новых корейских и китайских моделей, теперь можно увидеть бэушную продукцию японских иномарок. Как и в 90-е, расчеты производятся исключительно наличными, а ожидание автомобиля может занять несколько месяцев.

- Авторынок страны возвращается к своему первоначальному состоянию: снова в деле перегонщики, машины с импортными транзитами и надписями на стеклах фломастером. Опять в ходу «беспробежки», «распилы», «конструкторы», «планки» и прочая терминология прошлого века, - отмечают автоэксперты.

Как считает улан-удэнский автомобильный эксперт Максим Лобышев, подобная ситуация в какой-то степени уникальна, поскольку дает возможность покупателям приобрести автомобили без оплаты высокого утильсбора. Который платят покупатели новых машин. Поэтому последние в кризисе, а число автоцентров по всей стране сокращается и площади сдают под продажу машин со вторичного рынка. Но это продлится недолго…

Вполне вероятно, что Москва развернет продвижение новых отечественных машин, начнет борьбу с правым рулем, как и с подержанными иномарками. Ведь утильсбор, который ввели для пополнения бюджета, платят в полном объеме пока лишь владельцы новых автомобилей.

Поэтому и раздаются призывы ужесточить техосмотры для владельцев машин старше 15 лет, сделав их дважды в году. Тем самым осложняется владение автотранспортным средством.

Борьба с правым рулем, начатая чиновниками в нулевые, когда вводились все новые и новые пошлины и требования для ввоза в РФ иномарок, закончилась в десятые. В двадцатые, скорее всего, возникнет очередной раунд борьбы с рынком подержанных машин.
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автомобиль

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