Авторынок Бурятии вернулся в 90-е

В автосалонах и выставочных центрах нашей республики, которые ранее были ориентированы на продажу новых корейских и китайских моделей, теперь можно увидеть бэушную продукцию японских иномарок. Как и в 90-е, расчеты производятся исключительно наличными, а ожидание автомобиля может занять несколько месяцев.- Авторынок страны возвращается к своему первоначальному состоянию: снова в деле перегонщики, машины с импортными транзитами и надписями на стеклах фломастером. Опять в ходу «беспробежки», «распилы», «конструкторы», «планки» и прочая терминология прошлого века, - отмечают автоэксперты.Как считает улан-удэнский автомобильный эксперт Максим Лобышев, подобная ситуация в какой-то степени уникальна, поскольку дает возможность покупателям приобрести автомобили без оплаты высокого утильсбора. Который платят покупатели новых машин. Поэтому последние в кризисе, а число автоцентров по всей стране сокращается и площади сдают под продажу машин со вторичного рынка. Но это продлится недолго…Вполне вероятно, что Москва развернет продвижение новых отечественных машин, начнет борьбу с правым рулем, как и с подержанными иномарками. Ведь утильсбор, который ввели для пополнения бюджета, платят в полном объеме пока лишь владельцы новых автомобилей.Поэтому и раздаются призывы ужесточить техосмотры для владельцев машин старше 15 лет, сделав их дважды в году. Тем самым осложняется владение автотранспортным средством.Борьба с правым рулем, начатая чиновниками в нулевые, когда вводились все новые и новые пошлины и требования для ввоза в РФ иномарок, закончилась в десятые. В двадцатые, скорее всего, возникнет очередной раунд борьбы с рынком подержанных машин.