Общество 28.07.2025 в 13:17
Жители Кяхты «потеряли» дорогостоящий туалет
Выяснилось, что санузел перенесли
Текст: Карина Перова
В Бурятии жители Кяхты сообщили об исчезновении общественного дорогостоящего туалета. Модульный клозет установили несколько лет назад за 3,6 млн рублей.
Выяснилось, что санузел решили перенести из-за «нерентабельности». Ситуацию в группе «Кяхта-инфо.24/7» прокомментировала арендатор.
«На месте, где ранее был расположен санитарный узел, у меня имелись проблемы, связанные, прежде всего, с нерентабельностью, вызванной низкой посещаемостью», - заявила предпринимательница.
Теперь туалет расположился на территории вблизи автозаправочной станции (ул. Таможенная, 19). Его уже разместили, сейчас проводятся работы по установке септика, подключению электроснабжения.
«Планируем начать работу 5 августа текущего года, о графике работы сообщим дополнительно», - пообещала арендатор.
Фото: Кяхта-инфо.24/7
Выяснилось, что санузел решили перенести из-за «нерентабельности». Ситуацию в группе «Кяхта-инфо.24/7» прокомментировала арендатор.
«На месте, где ранее был расположен санитарный узел, у меня имелись проблемы, связанные, прежде всего, с нерентабельностью, вызванной низкой посещаемостью», - заявила предпринимательница.
Теперь туалет расположился на территории вблизи автозаправочной станции (ул. Таможенная, 19). Его уже разместили, сейчас проводятся работы по установке септика, подключению электроснабжения.
«Планируем начать работу 5 августа текущего года, о графике работы сообщим дополнительно», - пообещала арендатор.
Фото: Кяхта-инфо.24/7