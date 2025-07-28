Жители Кяхты «потеряли» дорогостоящий туалет

В Бурятии жители Кяхты сообщили об исчезновении общественного дорогостоящего туалета. Модульный клозет установили несколько лет назад за 3,6 млн рублей.Выяснилось, что санузел решили перенести из-за «нерентабельности». Ситуацию в группе «Кяхта-инфо.24/7» прокомментировала арендатор.«На месте, где ранее был расположен санитарный узел, у меня имелись проблемы, связанные, прежде всего, с нерентабельностью, вызванной низкой посещаемостью», - заявила предпринимательница.Теперь туалет расположился на территории вблизи автозаправочной станции (ул. Таможенная, 19). Его уже разместили, сейчас проводятся работы по установке септика, подключению электроснабжения.«Планируем начать работу 5 августа текущего года, о графике работы сообщим дополнительно», - пообещала арендатор.Фото: Кяхта-инфо.24/7