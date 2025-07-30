Общество 30.07.2025 в 16:36
Поликлиника в райцентре Курумканского района Бурятии готова на 45%
Медицинский комплекс объединит четыре блока разной этажности
Текст: Карина Перова
В Курумканском районе Бурятии продолжают возводить поликлинику. На данный момент готовность объекта достигла 45%, сообщили в Управлении капстроительства региона.
Завершить работы планируют в первом квартале 2026 года. Сейчас там монтируют фасад здания, утепляют наружные стены, проводят сети теплоснабжения, выполняют кровельные работы и устанавливают окна.
Подчеркивается, что будущий медицинский комплекс объединит четыре блока разной этажности: взрослую поликлинику на 250 посещений в сутки и детскую на 45 посещений, административный корпус и лаборатории. Поликлиника будет обслуживать жителей всего района.
«Старая поликлиника не соответствовала современным санитарным требованиям, а её площадь была недостаточной для полноценного оказания медицинских услуг. В результате часть пациентов приходилось принимать в других зданиях», - рассказали в УКСе.
Напомним, ранее на объекте побывал глава Бурятии. Алексей Цыденов поручил пересчитать параметры теплоизоляции будущего медучреждения.
Фото: Управление капитального строительства Бурятии
Завершить работы планируют в первом квартале 2026 года. Сейчас там монтируют фасад здания, утепляют наружные стены, проводят сети теплоснабжения, выполняют кровельные работы и устанавливают окна.
Подчеркивается, что будущий медицинский комплекс объединит четыре блока разной этажности: взрослую поликлинику на 250 посещений в сутки и детскую на 45 посещений, административный корпус и лаборатории. Поликлиника будет обслуживать жителей всего района.
«Старая поликлиника не соответствовала современным санитарным требованиям, а её площадь была недостаточной для полноценного оказания медицинских услуг. В результате часть пациентов приходилось принимать в других зданиях», - рассказали в УКСе.
Напомним, ранее на объекте побывал глава Бурятии. Алексей Цыденов поручил пересчитать параметры теплоизоляции будущего медучреждения.
Фото: Управление капитального строительства Бурятии
ТегиКурумкан поликлиника