Общество 30.07.2025 в 16:36

Поликлиника в райцентре Курумканского района Бурятии готова на 45%

Медицинский комплекс объединит четыре блока разной этажности
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Текст: Карина Перова
Поликлиника в райцентре Курумканского района Бурятии готова на 45%
В Курумканском районе Бурятии продолжают возводить поликлинику. На данный момент готовность объекта достигла 45%, сообщили в Управлении капстроительства региона.

Завершить работы планируют в первом квартале 2026 года. Сейчас там монтируют фасад здания, утепляют наружные стены, проводят сети теплоснабжения, выполняют кровельные работы и устанавливают окна.

Подчеркивается, что будущий медицинский комплекс объединит четыре блока разной этажности: взрослую поликлинику на 250 посещений в сутки и детскую на 45 посещений, административный корпус и лаборатории. Поликлиника будет обслуживать жителей всего района.

«Старая поликлиника не соответствовала современным санитарным требованиям, а её площадь была недостаточной для полноценного оказания медицинских услуг. В результате часть пациентов приходилось принимать в других зданиях», - рассказали в УКСе.

Напомним, ранее на объекте побывал глава Бурятии. Алексей Цыденов поручил пересчитать параметры теплоизоляции будущего медучреждения.

Фото: Управление капитального строительства Бурятии
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Курумкан поликлиника

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