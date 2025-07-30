Педагог из Улан-Удэ променял город на «угольный» поселок

Житель Улан-Удэ променял город на «угольный» поселок. Илья Ведерников решил стать земским учителем, обосновавшись в Саган-Нуре. Теперь он преподает физику в местной школе, рассказали в пресс-службе правительства Бурятии.Мужчина прошел конкурсный отбор на право получения единовременной компенсационной выплаты педагогам, прибывшим на работу в сельские населенные пункты в 2024 году.Ранее Илья трудился в Бурятском госуниверситете, в Техникуме строительства и городского хозяйства и в ПАО «Ростелеком». После директор Саган-Нурской СОШ пригласил мужчину поработать у них по земской программе.Учитель согласился и в результате нашел свое место. Это решение стало для него глотком свежего воздуха – возможностью отдохнуть от городского шума и его темпа, беготни, нервов, а также помогло решить накопившиеся вопросы.«До этого о Саган-Нуре только слышал, полного представления не имел, вообще – до выхода на работу так же не посещал этот посёлок, т.е. решился вслепую. Было много мыслей, сомнений о правильности выбора. По итогу, были созданы все условия – предоставили жилье, хорошее рабочее место, хороший и дружный коллектив, со стороны которого ощутил к себе тёплое отношение. Сам посёлок понравился. В целом, всё прекрасно», - признался Илья Ведерников.Фото: пресс-служба правительства Бурятии