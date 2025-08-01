Общество 01.08.2025 в 09:57

11 рейсов отменила «Ангара» в Бурятии

Когда авиакомпания снова полетит на север республики, пока не ясно
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Текст: Андрей Константинов
11 рейсов отменила «Ангара» в Бурятии
Фото: архив «Номер один»
11 рейсов отменила авиакомпания «Ангара» в Бурятии после того, как Росавиация аннулировала у нее сертификат, разрешавший специалистам перевозчика выполнять техническое обслуживание самолетов. 

Так, вчера было отменено в общей сложности 5 рейсов, сегодня – три (Улан-Удэ – Нижнеангарск, Таксимо - Улан-Удэ и Улан-Удэ - Таксимо). Завтра, 2 августа, отменены еще три рейса: Нижнеангарск - Улан-Удэ, Таксимо - Улан-Удэ и Улан-Удэ – Таксимо. 

Как заверили в авиакомпании, пассажирам полностью вернут деньги за билеты.

Полетят ли самолеты на север Бурятии с 3 августа, пока не известно. Достоверной информации об этом нет.

В самой «Ангаре» вчера заявили, что «авиакомпания продолжает выполнять полеты». «Для обеспечения предполетного технического обслуживания воздушных судов будут привлечены сертифицированные сторонние организации», - говорилось в официальном сообщении авиакомпании.

Напомним, спрос на перелеты в северные районы республики сейчас достаточно велик. Из-за него в Бурятии с 1 августа по 30 сентября планировали даже запустить дополнительный рейс по маршруту Улан-Удэ – Таксимо.

Маршруты на север являются субсидируемыми. Из бюджета Бурятии на них выделяются десятки миллионов рублей.
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авиация

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