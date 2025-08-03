Общество 03.08.2025 в 15:02

В Бурятии на камне Черепаха выросла новая березка

Деревце на памятнике природы заметил директор местной турфирмы

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Текст: Анастасия Величко
В Бурятии на камне Черепаха выросла новая березка

Директор одного из турагентств Эрдэни Дымчиков сообщил в соцсети о том, что на Черепахе «растет какое-то растение».

«Раньше на камне Черепаха росла береза и кто-то срубил ее зимой 2017 года. Причины остаются непонятными, так как саму срубленную березу вандал бросил лежать на льду возле самой скалы. И вот спустя уже 8 лет, с туристами пытались угадать, что именно растет, но так и не поняли. Может, это какой-то куст?» - спросил Эрдэни у своих подписчиков.

Коллеги – гиды и экскурсоводы сообщили, что на камне вновь выросла береза.

 
Фото: Эрдэни Дымчиков

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памятник черепаха березы

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