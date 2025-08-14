За вылов омуля на жителя Бурятии завели уголовное дело

В Бурятии полицейские задержали рыбака-браконьера, незаконно выловившего более 50 хвостов омуля. Ущерб, причинённый водным биологическим ресурсам, составил свыше 185 тысяч рублей.

Мужчину задержали на территории Кабанского района недалеко от села Шигаево.

- Зная о противоправности своих действий, 39-летний местный житель с помощью сети незаконно ловил омуль. 51 особь байкальского омуля массой около 28 кг и рыболовная сеть у него изъяли. Фигурант дал признательные показания. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали в полиции республики.

Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Фото: полиция РБ