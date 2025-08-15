Общество 15.08.2025 в 16:23

В Улан-Удэ отремонтируют почти километр ливнёвки

Работы пройдут от БКМ до улицы Трубачеева
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ отремонтируют почти километр ливнёвки

В Улан-Удэ в рамках капремонта дороги на улице Бабушкина начнутся работы по устройству ливневой канализации протяженностью около одного километра. Они затронут участок от бульвара Карла Маркса до улицы Трубачеева. Помимо этого, там планируется переустройство коммуникаций, включая перенос опор освещения и переустройство тепловых камер.

– В 2026 году работы по ремонту продолжатся. В ходе капитального ремонта строители расширят дорогу до трех полос, завершат ливневую канализацию, заменят бордюры и ограждения, уложат новое асфальтовое покрытие и отремонтируют переезд через трамвайные пути. В рамках благоустройства сделают газоны и высадят акации, – рассказал начальник Управления дорожного строительства Евгений Соболев.

На всем участке будут обустроены тротуары, оборудованные в соответствии с современными требованиями безопасности трамвайная и автобусные остановки, нанесена новая дорожная разметка и установлены необходимые знаки. Также планируется обновление наружного освещения.

- Капитальное обновление улично-дорожной сети нашего города началось в 2019 году по программе «Безопасные качественные дороги». В этом году работы продолжаются в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», - напомнили в мэрии города.

Первый этап ремонта на улице Бабушкина был выполнен в 2024 году. Он позволил снизить транспортную нагрузку и повысить комфортность передвижения автомобилистов. Тогда там была расширена проезжая часть за счет создания дополнительной полосы движения по четной стороне от улицы Трубачеева до бульвара Карла Маркса.

Фото: мэрия города

благоустройство

