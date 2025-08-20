Супергерои рядом

Всего несколько дней спустя после установки новых качелей их вырвали с корнем. Специалисты уверяют: для такого нужна целая команда людей. А если это сделал один человек?

Первая наша версия: в Онохое завелся Халк. Только это не ученый, а местный алкаш дядя Вася. А вместо сыворотки у него – местная сивуха, которая изменила его ДНК и превратила в монстра, способного с корнем вырывать деревья. Ну или качели.

Вторая версия – в поселке появился суперребенок. Он не только обладает неимоверной физической силой, но и высоким интеллектом, позволяющим оценить безопасность любого сооружения согласно установленным нормам. Он своим суперзрением оценил качели как небезопасные (учитывая количество инцидентов в Бурятии на детских площадках, это вполне распространенное явление) и устранил источник опасности.

Эти версии хороши тем, что они далеки от грустной и прозаической реальности нашего времени: рядом еще остались те, кто ведет себя как животное, руководствуясь лишь потребностью в разрушении. Так что давайте лучше верить в супергероев, так хотя бы интереснее!