Общество 26.08.2025 в 11:01
Бурятскую кухню признали лучшей на фестивале «Вкус дружбы»
Мероприятие проходило в Ноябрьске
Текст: Карина Перова
В городе Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа состоялся фестиваль «Вкус Дружбы». Мероприятие объединило 13 национальных команд, представляющих кулинарные традиции народов, населяющих Ямал. Ненцы, таджики, татары и башкиры, русские, молдаване, лезгины, узбеки, буряты, киргизы, белорусы, а также ханты презентовали блюда, отражающие уникальные особенности своей гастрономической культуры.
Как сообщили во Всебурятской ассоциации развития культуры, в этом году победителями фестиваля в номинации «Очарование Востока» стала Региональная Бурятская Общественная Организация «Урагшаа ЯНАО». Участники представили бурят-монгольскую кухню.
«Мы ярко и колоритно показали нашу красоту и представили традиционные блюда бурятской кухни. Участие нашей организации в фестивале стало возможностью продемонстрировать всему городу красоту и богатство традиций своего народа. Ведь именно такие мероприятия помогают лучше понимать и уважать культуру каждого жителя родного края», - поделились участники фестиваля.
