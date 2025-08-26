Бурятскую кухню признали лучшей на фестивале «Вкус дружбы»

В городе Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа состоялся фестиваль «Вкус Дружбы». Мероприятие объединило 13 национальных команд, представляющих кулинарные традиции народов, населяющих Ямал. Ненцы, таджики, татары и башкиры, русские, молдаване, лезгины, узбеки, буряты, киргизы, белорусы, а также ханты презентовали блюда, отражающие уникальные особенности своей гастрономической культуры.Как сообщили во Всебурятской ассоциации развития культуры, в этом году победителями фестиваля в номинации «Очарование Востока» стала Региональная Бурятская Общественная Организация «Урагшаа ЯНАО». Участники представили бурят-монгольскую кухню.«Мы ярко и колоритно показали нашу красоту и представили традиционные блюда бурятской кухни. Участие нашей организации в фестивале стало возможностью продемонстрировать всему городу красоту и богатство традиций своего народа. Ведь именно такие мероприятия помогают лучше понимать и уважать культуру каждого жителя родного края», - поделились участники фестиваля.