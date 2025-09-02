Общество 02.09.2025 в 18:19

Туристы из Бурятии с 15 сентября смогут ездить в Китай без визы

Китай снимает ограничения на туристические поездки
Текст: Иван Иванов
Фото: архив «Номер один»

Китай объявил о введении безвизового режима для граждан России. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД страны Го Цзякунь на брифинге, пишет «РБК». Но условия для въезда россиян в Китай пока ограниченные: безвизовый режим вступает в силу 15 сентября. Режим пока пробный, будет действовать год — до 14 сентября 2026 года. Для совершения поездки гражданину России нужен только действующий заграничный паспорт. Въехать без визы можно «в деловых, туристических, экскурсионных целях, для посещения родственников и друзей или в рамках обмена». Период нахождения в Китае для россиян без визы — до 30 дней.

В настоящее время жителям Бурятии пока ещё нужна виза в Китай — туристические визы типа «L» оформляются в визовых центрах, а также в генконсульствах КНР — в Москве и Петербурге и других крупных городах — Екатеринбурге, Казани, Хабаровске, Владивостоке. Обязательный сбор для получения визы зависит от типа и срочности: однократная туристическая виза стоит 2500–3300 руб. (консульский сбор), многократная — от 7400 руб. При подаче через визовые центры добавляется сервисный сбор.

Стандартный срок получения визы при одобрении — неделя, однако он может быть увеличен.

Чтобы получить туристическую визу в Китай, россиянину необходимо: заполнить электронную анкету; после оформления система выдаст дату посещения консульства или визового центра — в назначенное время необходимо прийти с документами (загранпаспорт, действительный не менее шести месяцев, визовая анкета, цветная фотография 33х48 мм, копия в российского паспорта, медицинская страховка, подтвержденные брони билетов и отелей) получить визу после уведомления о ее готовности.

Кроме того, с августа 2023 года возобновлен безвиз в Китай для групп россиян от пяти до 50 человек, которые могут находиться в стране до 15 дней. Участники путешествуют по заранее оговоренному маршруту, отделяться от группы запрещено.

В одиночестве посетить Китай без визы россиянин может также транзитом при поездке в третью страну (при наличии билета). В декабре прошлого года Китай увеличил срок такого транзита до 240 часов. Нельзя покидать провинцию или город прилета на протяжении транзитного периода.


02.09.2025 в 18:19
