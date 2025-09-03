Общество 03.09.2025 в 09:32

Север Бурятии не останется без авиасообщения

Авиакомпания «Ангара» продолжит летать из Улан-Удэ в Таксимо и Нижнеангарск
Текст: Иван Иванов
Иркутская авиакомпания «Ангара» распространила заявление о том, что информация о возможном отзыве сертификата эксплуатанта «преждевременна». Полёты из Улан-Удэ в Таксимо и Нижнеангарск продолжатся, согласно расписанию.

Как сообщалось, на прошлой неделе Ространснадзор в письме в Росавиацию указал, что часть парка авиакомпании эксплуатируется с нарушением требований, полеты выполняются без техобслуживания, а в подготовке экипажей найдены серьезные недочеты, сообщают «Известия». Как прокомментировал перевозчик порталу IRK.ru, данные об отзыве документа преждевременны.

Ранее авиакомпанию лишили сертификата авиационного учебного центра и документа на обслуживание авиатехники. По словам представителей авиакомпании, это решение поставило под угрозу выполнение всей летной программы, а также негативно сказалось не только на их деятельности, но и затронуло интересы других перевозчиков.

«Авиакомпания прилагает все усилия для скорейшего урегулирования всех вопросов. К сожалению, подобные заявления в СМИ, не имеющие документальных подтверждений, вводят в заблуждение пассажиров и партнеров компании, усугубляя и без того сложную ситуацию», — отметили представители перевозчика.

Сертификат на обслуживание авиационной техники позволял «Ангаре» проводить оперативное и периодическое техобслуживание самолетов и вертолетов. Он является бессрочным. АУЦ «Ангары» готовил бортмехаников и специалистов по техобслуживанию вертолетов Ми-8 и самолетов Ан-24 и Ан-26. Теперь для этих целей перевозчику необходимо пользоваться услугами сторонних сертифицированных организаций. Документы аннулировали после проверок. Из-за прекращения их действия перевозчик ранее заявил об отмене некоторых рейсов.

24 июля один из самолетов авиакомпании «Ангара» потерпел крушение в Амурской области.

