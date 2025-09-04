Общество 04.09.2025 в 15:25

Жительница Бурятии поплатилась за Дружка

Женщина-предприниматель использовала изображение из сериала «Барбоскины» на своем сайте

Текст: Лариса Ситник
«Студия анимационного кино «Мельница» обратилась в Железнодорожный районный суд Улан-Удэ с иском к местной жительнице. Компания требовала взыскать компенсацию за нарушение авторских прав на произведения изобразительного искусства – рисунок «Дружок» из анимационного сериала «Барбоскины».

Студия кино просила взыскать с предпринимателя 10 000 за нарушение авторских прав на изображение и еще 10 000 руб. за нарушение исключительных прав на товарные знаки.

В иске «Мельница» указала, что обнаружила изображение, защищенное авторскими правами, на сайте предпринимательницы из Улан-Удэ. Женщина занимается организацией праздников для детей.

Предприниматель с исковыми требованиями не согласилась. В суде она сообщила, что на ее сайте изображение «Дружка» не размещалось, есть только фотография в костюме, похожим на указанного персонажа.

«Под фотографией нет названия персонажа, его рисунка и указаний его использования, не указаны какие-либо услуги, их стоимость. Таким образом, нарушений в части исключительных прав на товарные знаки нет. Также указала, что в качестве доказательств истец представил незаверенные скриншоты страниц сайта, которые содержат только дату и время, а год получения доказательств отсутствует»

Суд решил исковые требования студии анимационного кино удовлетворить частично. С предпринимателя решили взыскать компенсацию в размере 5 000 руб. за нарушение исключительных авторских прав на произведения изобразительного искусства, а также компенсацию в размере 5 000 руб. за нарушение исключительных авторских прав на товарные знаки.

«В удовлетворении требований о взыскании компенсации за нарушение исключительных авторских прав на произведения изобразительного искусства, на товарный знак в заявленном размере отказать», - постановил суд.


Фото: "Номер один"

 

 

