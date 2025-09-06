Общество 06.09.2025 в 17:48

В медной промышленности Монголии начнутся сокращения

Причиной этого стало снижение потребности в металлах у китайских заводов
В медной промышленности Монголии начнутся сокращения
Новый генеральный директор австралийской группы «Рио Тинто» Саймон Тротт, вступивший в должность 25 августа, прибыл в Монголию. Эта компания владеет медным месторождением Оюу-Толгой - четвертым по величине в мире, его запасы оцениваются в 1 млрд тонн руды с содержанием в 0,5% меди и 0,36 г золота на тонну.

Как сообщает «Монцамэ», в рамках визита новый гендиректор ознакомился с производственным процессом на руднике и встретился с сотрудниками. Им Саймон Тротт представил основные цели и приоритеты компании, а также сообщил о решении провести реструктуризацию.
 
«Рио Тинто» продолжит сосредоточение на трёх ключевых направлениях: добыче железной руды, алюминия, лития и меди. Компания уверена, что новая, более целенаправленная и оптимизированная организационная структура в области производства экологически чистых цветных металлов будет способствовать улучшению поставок, повышению конкурентоспособности и дальнейшему развитию группы.

Саймон Тротт обладает более чем двадцатилетним опытом работы в «Рио Тинто», где занимался добычей железной руды, соли, урана, боратов и алмазов.

Как сообщает российский «Металлургический бюллетень», «Рио Тинто» и её конкуренты, BHP и Fortescue, сталкиваются с замедлением роста спроса со стороны китайских сталелитейных заводов, что привело к снижению цен на железную руду за последние два года.
Монголия

