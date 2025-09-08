В Бурятии при поддержке РЖД открылся «Скейт-парк» в поселке Таксимо

В Бурятии в поселке Таксимо открылся новый спортивный объект «Скейт-парк». Территория благоустроена благодаря безвозмездной спонсорской помощи компании «Российские железные дороги», финансовому вкладу правительства Бурятии и администрации Муйского района, сообщили в пресс-службе ВСЖД.«РЖД на протяжении многих лет реализует ряд благотворительных проектов в Бурятии. Благодаря финансовой помощи компании возводятся детские и спортивные площадки. Сегодня яркое событие в жизни спортивного сообщества Таксимо. Теперь жители и гости поселка могут заниматься спортом и физкультурой, поддерживать себя в отличной форме», - отметил заместитель начальника ВСЖД по взаимодействию с органами власти Александр Парщиков.Скейт-парк расположен на площади в 1 тыс квадратных метров и соответствует всем современным стандартам качества и спортивной архитектуры.ОАО «РЖД» реализует корпоративную стратегию высокой социальной ответственности. В соответствии с ней благотворительная деятельность осуществляется преимущественно в регионах присутствия компании и направлена на поддержку образования, культуры и спорта, помощь ветеранам и людям с ограниченными возможностями.