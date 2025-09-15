В городской поликлинике № 6 в Улан-Удэ недостает приборов

Прокуратура Железнодорожного района Улан-Удэ выявила нарушения при оснащении Городской поликлиники № 6.

В ходе проверки выяснилось, что в детской поликлинике не было системы приточно-вытяжной вентиляции, в клинико-диагностической лаборатории нет необходимых устройств для диагностики. А в урологическом кабинете отсутствуют автоматическое устройство для биопсии предстательной железы и аппарат ультразвуковой диагностики с ректальным датчиком.

«Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о возложении на ГАУЗ «Городская поликлиника №6» обязанности устранить выявленные нарушения. Требования прокурора судом удовлетворены в полном объеме. Фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района», - прокомментировали в надзорном ведомстве.

Ранее «Номер один» сообщал что, фельдшерско-акушерские пункты Кяхтинского района были укомплектованы ненадлежащим образом. В медучреждениях отсутствовала часть приборов.