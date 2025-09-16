Общество 16.09.2025 в 13:05
В Бурятии полярное сияние разлилось в небе над Багдарином
Кадр природного явления запечатлел проект «STARVISOR»
Текст: Карина Перова
Накануне в селе Багдарин Баунтовского района Бурятии запечатлели красное свечение полярного сияния невысоко над северным горизонтом.
Кадр природного явления появился в паблике во ВКонтакте «STARVISOR» – любительского проекта автоматизированного наблюдения за ночным небом.
«В течение ближайшей ночи можно ожидать и более активные его проявления в средних широтах благодаря воздействию потока скоростного солнечного ветра из корональной дыры», - писали в группе ранее.
Тегиполярное сияние Багдарин