Общество 18.09.2025 в 17:23

В пригороде Улан-Удэ появился «Хии Морин»

Это всесезонное общественное пространство в Сотниково
Текст: Карина Перова
В пригороде Улан-Удэ появился «Хии Морин»
Фото: правительство Бурятии

Сегодня, 18 сентября, в пригороде Улан-Удэ, селе Сотниково Иволгинского района, торжественно открыли культурный центр. Проект «Хии Морин» победил в конкурсе на создание комфортной городской среды, проводимом по всему Дальнему Востоку по поручению президента, и получил 150 миллионов рублей. Кроме того, в возведение было вложено 1,5 млн руб. из республиканского бюджета и 1,7 млн – из местного.

«Вся Россия подавала заявки, концепцию. Иволгинский район, сотниковцы постарались – выиграли 150 миллионов. В итоге получили вот такой уникальный комплекс. Я сейчас не знаю, есть ли где-то такие еще по стране. Проект, который теперь у нас, смотрят и планируют создавать и в других регионах», - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Руководитель региона добавил, что в правительстве республики будут прорабатывать вопрос по благоустройству подъезда к этому объекту.

Это открытое для посетителей всесезонное пространство способно адаптироваться под различные мероприятия: от коворкинга до ярмарки или выставки. В проекте предусмотрено благоустройство и озеленение территории с организацией зон: гостевая парковка, павильон, зона отдыха, проведения мероприятий, детская игровая и спортивная.

Ранее администрация района проводила опросы и встречи с жителями, фокус-группы, проектные сессии, а также игры по проектированию с детьми.

«К нам обращались жители села Сотниково по строительству такого всесезонного пространства, и сегодня хотел бы я поблагодарить жителей. Было очень правильное решение, когда в рамках народного бюджета мы приобрели этот земельный участок. Такая поддержка позволила нам выиграть», - рассказал глава Иволгинского района Николай Емонаков.

На грант и выделенные средства уложили асфальтобетонное покрытие, тротуарную плитку, установили освещение, построили павильон, где провели внутреннюю отделку и проложили инженерные сети. На детской и спортивной зонах установили резиновое покрытие и оборудование.

