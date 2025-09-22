В Бурятии забуксовало строительство полигона в Заиграево

В начале 2024 года власти Бурятии торжественно анонсировали масштабный экологический проект - строительство трех современных полигонов твердых коммунальных отходов в Закаменском, Джидинском и Заиграевском районах. Объекты сортировки и захоронения отходов планировали построить для того, чтобы предотвратить появление незаконных стихийных свалок. Эта инициатива должна была стать прорывом в решении давней проблемы, особенно актуальной для центральной экологической зоны Байкала. Однако уже сейчас один из этих объектов - полигон в Заиграево - превратился в символ системных проблем, преследующих «мусорную реформу» в регионе.Согласно официальному релизу Управления Федеральной антимонопольной службы по Бурятии, компания ООО «Проект Перспектива», выигравшая два контракта общей стоимостью 28 млн рублей на разработку проектной документации для полигонов в Заиграево и Петропавловке, включена в реестр недобросовестных поставщиков.В релизе УФАС констатируется, что подрядчиком нарушены промежуточные сроки, отдельные виды изысканий не начаты, в связи с чем завершение всех работ в срок не представляется возможным.Причина - грубейшее нарушение сроков выполнения работ. Подрядчик не только сорвал промежуточные этапы, но и даже не приступил к отдельным видам инженерных изысканий, что сделало невозможным своевременное завершение проектов. Решение УФАС запрещает компании участвовать в госзакупках в течение двух лет, однако это не отменяет печальный факт - строительство критически важного объекта фактически заблокировано.Изначальный план, анонсированный в январе 2024 года, выглядел амбициозно и логично. Как сообщали в УКС, проекты на строительство объектов должны были быть готовы до конца прошлого года. Новые полигоны в Закаменске, Петропавловке и Заиграево должны не только увеличить мощности по переработке отходов, но и стать барьером на пути стихийных свалок.В Управлении капитального строительства Бурятии подчеркивали, что площадки выбраны вне населенных пунктов. Увы, спустя почти год ситуация далека от идеала: вместо строительства - судебные разбирательства, вместо экологического прорыва - очередной скандал.К сожалению, ситуация с полигоном в Заиграево не единственный подобный случай. В сентябре 2024 года кассационный суд в Кемерово подтвердил приговор экс-директору МУП «Туркинское» Антону Антонову, осужденному за мошенничество при ликвидации свалки в Прибайкальском районе. Как отмечалось в судебном решении, хищение прошло путем искусственного завышения в отчете об исполнении госконтракта объема мусора, вывезенного и сданного на полигон твердых бытовых отходов, на 22 170 кубических метров.Чиновник, курировавший уборку, сфальсифицировал данные ГЛОНАСС о передвижении транспортных средств. Результат - хищение 12 млн рублей бюджета и 3,5 года колонии для фигуранта. Примечательно, что подобные дела в Бурятии никогда не заканчиваются оправдательными приговорами, что говорит о системном характере проблем.Еще более показательная история произошла в Северобайкальске, где ликвидация свалки уперлась в правовые коллизии, связанные с центральной экологической зоной Байкала. Месторождение песка Песчаный, необходимое для рекультивации, оказалось в центре судебных споров. Власти согласовали подрядчику использование материала, не предусмотренного проектной документацией.Итог - уголовное дело против чиновников, согласовавших использование альтернативных материалов (шлака и песка из котлована), хотя именно это решение позволило сэкономить бюджетные средства и не сорвать сроки нацпроекта «Экология». Парадокс: гибкость и прагматизм были наказаны, а идеализм заблокировал реальные действия.Ситуация в Северобайкальске показала глубину правовых противоречий. Суды разных инстанций выносили противоположные решения: общей юрисдикции - удовлетворили требования природоохранной прокуратуры, арбитражные - согласились с доводами властей. Даже Верховный суд России не смог разрешить этот конфликт окончательно. Такая правовая неопределенность создает невозможные условия для работы чиновников и подрядчиков, вынуждая их выбирать между нарушением закона и срывом социально значимых проектов.Финансовая сторона проблемы не менее важна. Как отмечалось в материалах по северобайкальской свалке, использование местного песка было экономически целесообразно. Для дотационного региона такие дополнительные расходы становятся непосильным бременем. При этом, как показывает практика, даже выделенные федеральные средства часто не осваиваются эффективно.Скандалы, связанные с «мусорной темой», происходят в Бурятии со странной регулярностью. Как итог - ухудшение экологической ситуации. Несанкционированные свалки продолжают расти, а строительство современной инфраструктуры затягивается. Это особенно критично для центральной экологической зоны Байкала, где любые нарушения могут иметь необратимые последствия для уникальной экосистемы.Таким образом, Бурятия оказалась в заложниках собственной уникальности: с одной стороны - статус центральной экологической зоны Байкала с жесткими ограничениями, с другой - катастрофическая нехватка инфраструктуры для обращения с отходами. Регион, являющийся дотационным, вынужден сражаться за каждую федеральную копейку, но даже выделенные средства часто не осваиваются из-за недобросовестных подрядчиков и бюрократических проволочек.