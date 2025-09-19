Общество 19.09.2025 в 11:58

Фермеры Бурятии смогут сбывать продукцию, не тратясь на аренду и продавцов

Предприниматель представил автоматизированный терминал с камерами для товаров
Текст: Карина Перова
Фото: минсельхозпрод Бурятии

В Бурятии фермер-предприниматель Валерий Ефимов представил свою разработку – автоматизированный терминал, который позволит аграриям организовать круглосуточные точки продаж без затрат на персонал и аренду.

Проект нацелен на создание новых каналов сбыта для малых и средних сельхозпроизводителей. С ноу-хау ознакомился зампред правительства РБ – министр сельского хозяйства региона Амгалан Дармаев. В камере для продукции его ждали домашние яйца.

«Этот проект может открыть нашим фермерам новые возможности для сбыта. Система позволяет минимизировать издержки и выходить напрямую на потребителя в местах с высокой проходимостью – от городских кварталов до районных центров. Также камера позволяет хранить скоропортящуюся продукцию, так как оснащена холодильным оборудованием», - сказал Амгалан Дармаев.

Валерий Ефимов планирует разместить такие камеры в спальных районах города и на федеральных трассах вблизи крупных населённых пунктов. Сейчас ведутся работы по доработке программного обеспечения комплекса.

«Мы создали гибкую систему сотрудничества. Производители могут работать по схеме прямых продаж с минимальным процентом от оборота либо арендовать ячейки для регулярного пополнения. Это особенно удобно для оптовых поставщиков, которые могут делегировать логистику и мерчендайзинг нашей службе. А система онлайн-мониторинга позволяет фермерам в реальном времени отслеживать продажи и остатки товара», - отметил бизнесмен.

