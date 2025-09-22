В минприроды Бурятии жителям рассказали о полезных экопривычках
В минприроды Бурятии для жителей подготовили полезные карточки-подсказки о правильной утилизации отходов. «Воспитывать экопривычки вместе проще», - отметили специалисты.
Люди могут поддержать национальный проект «Экологическое благополучие» простыми действиями:
-
Не вывозить мусор в лес. Таким образом они сберегут «легкие» планеты;
-
Крепко завязывать пакет. Так он не порвётся, не разлетится по двору и не достанется ветру на развлечение;
-
Не захламлять контейнерные площадки ветками и травой;
-
Сдавать макулатуру в акции #БумБатл. Это самый простой способ спасти дерево, сократить объём отходов и дать бумаге вторую жизнь.
«Присоединяйся к тем, кто уже делает осознанный выбор! Вместе мы создадим не только чистое будущее, но и чистое настоящее. Уже сейчас. Уже здесь», - призвали в минприроды Бурятии.