В минприроды Бурятии жителям рассказали о полезных экопривычках

В минприроды Бурятии для жителей подготовили полезные карточки-подсказки о правильной утилизации отходов. «Воспитывать экопривычки вместе проще», - отметили специалисты.

Люди могут поддержать национальный проект «Экологическое благополучие» простыми действиями:

Не вывозить мусор в лес. Таким образом они сберегут «легкие» планеты;

Крепко завязывать пакет. Так он не порвётся, не разлетится по двору и не достанется ветру на развлечение;

Не захламлять контейнерные площадки ветками и травой;

Сдавать макулатуру в акции #БумБатл. Это самый простой способ спасти дерево, сократить объём отходов и дать бумаге вторую жизнь.

«Присоединяйся к тем, кто уже делает осознанный выбор! Вместе мы создадим не только чистое будущее, но и чистое настоящее. Уже сейчас. Уже здесь», - призвали в минприроды Бурятии.