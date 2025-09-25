Онкодиспансер в Бурятии признал ошибку своих врачей

В Бурятии онкологический диспансер прокомментировал ситуацию с удалением женщине здоровой почки и признал, что местные врачи совершили ошибку.

- Сотрудниками диспансера допущены нарушения. Правовую оценку их действиям дадут следственные органы. Минздравом Бурятии ситуация взята на особый контроль, - сказали в ведомстве.

Напомним, что хирург в республиканском онкодиспансере перепутал пациентов и удалил у женщины здоровую почку. Следком Бурятии возбудил по этому факту уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Через адвокатов пострадавшая выдвинула медучреждению требование: либо пересадить ей донорскую почку, либо возместить причиненный ущерб в денежной форме.

Тем временем, СК России потребовал от руководителя Следкома Бурятии представить доклад о ходе расследования, проведенных следственных действиях и установленных обстоятельствах дела.

