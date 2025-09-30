В Бурятии заработает бесплатное юридическое бюро

В Бурятии на базе действующего казенного учреждения РГУ «Центр социальной поддержки населения» появится юридическое бюро. Оно начнет свою работу с 1 января 2026 года. В штате будет 12 человек: начальник отдела, 10 специалистов-юристов и водитель.

Для создания бюро депутаты Народного Хурала на сегодняшней сессии внесли изменения в закон «Об оказании бесплатной юридической помощи в Республике Бурятия», инициированный правительством региона.

Председатель комитета Народного Хурала по государственному устройству Петр Мордовской призвал коллег принять закон в двух чтениях, отметив согласование внесенных в законопроект замечаний.

Принимать жителей будут в Улан-Удэ на базе МФЦ, в филиале «Защитники Отечества», также планируют обеспечить постоянное присутствие специалистов в Северобайкальске, Иволгинском, Заиграевском, Кяхтинской и Селенгинском районах.

Как рассказали в пресс-службе республиканского парламента, в юридическом бюро будут оказывать людям бесплатную юридическую помощь не только в виде устного и письменного консультирования, а преимущественно в виде составления исковых заявлений и других документов правового характера. Кроме того, специалисты будут представлять интересы граждан в суде, в государственных и муниципальных органах, организациях, осуществлять выездные консультации, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций.