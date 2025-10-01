В Улан-Удэ полицейские домчали горожанку до больницы с мигалками

После спортивной тренировки жительницу Улан- Удэ пришлось доставлять в больницу на полицейской машине. Из-за пробок она не смогла самостоятельно и оперативно добраться до врачей, поэтому попросила помощи у экипажа ДПС.

Уже позднее в соцсетях женщина поделилась историей о том, как вечером 26 сентября автоинспекторы оперативно доставили ее в больницу. На спортивной тренировке она получила травму и вместе с супругом выехала в сторону больницы. Ситуация осложнялась тем, что на дорогах был час пик и пробки.

- Горожанка обратилась к находящемуся на ул. Бабушкина экипажу ДПС ГИБДД с просьбой довезти до больницы. Полицейские пересадили женщину в служебный автомобиль и, включив СГУ, проследовали в больницу. Командир взвода ОСБ ДПС Сергей Богородский передал женщину врачам и продолжил несение службы. На следующий день Евгения написала в соцсетях пост со словами благодарности в адрес сотрудников Госавтоинспекции, подчеркнув, что благодаря оперативной помощи полицейских ей оказали своевременную медпомощь, - рассказали в полиции республики.

Фото: МВД РБ