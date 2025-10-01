Общество 01.10.2025 в 16:53

В Улан-Удэ полицейские домчали горожанку до больницы с мигалками

Женщина не смогла добраться до врача самостоятельно
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ полицейские домчали горожанку до больницы с мигалками

После спортивной тренировки жительницу Улан- Удэ пришлось доставлять в больницу на полицейской машине. Из-за пробок она не смогла самостоятельно и оперативно добраться до врачей, поэтому попросила помощи у экипажа ДПС.

Уже позднее в соцсетях женщина поделилась историей о том, как вечером 26 сентября автоинспекторы оперативно доставили ее в больницу. На спортивной тренировке она получила травму и вместе с супругом выехала в сторону больницы. Ситуация осложнялась тем, что на дорогах был час пик и пробки.

- Горожанка обратилась к находящемуся на ул. Бабушкина экипажу ДПС ГИБДД с просьбой довезти до больницы. Полицейские пересадили женщину в служебный автомобиль и, включив СГУ, проследовали в больницу. Командир взвода ОСБ ДПС Сергей Богородский передал женщину врачам и продолжил несение службы. На следующий день Евгения написала в соцсетях пост со словами благодарности в адрес сотрудников Госавтоинспекции, подчеркнув, что благодаря оперативной помощи полицейских ей оказали своевременную медпомощь, - рассказали в полиции республики.

Фото: МВД РБ

Теги
помощь ДПС

Все новости

Арестованный экс-министр транспорта Бурятии частично признал вину
01.10.2025 в 17:52
В Улан-Удэ летом обеспечили работой более тысячи подростков
01.10.2025 в 17:47
В Бурятии исчезнувшая на базе отдыха пенсионерка через 10 дней вернулась домой
01.10.2025 в 17:13
Бастрыкин взял на контроль еще одну дорогу в Бурятии
01.10.2025 в 17:04
В Улан-Удэ полицейские домчали горожанку до больницы с мигалками
01.10.2025 в 16:53
В Бурятии глава Еравнинского района уходит на СВО
01.10.2025 в 16:12
В Бурятии осудят бывшего и. о. главы Закаменска за «сиротские дома»
01.10.2025 в 15:59
В Бурятии похитили два трактора
01.10.2025 в 15:42
Житель Бурятии покоряет Китай своей колбасой
01.10.2025 в 15:20
В Бурятии выпустили коллекционные монеты в честь юбилея Тункинского нацпарка
01.10.2025 в 14:55
ЗУРХАЙ
с 1 по 7 октября

Читайте также
В Улан-Удэ летом обеспечили работой более тысячи подростков
Они трудились садовниками, делопроизводителями, разнорабочими
01.10.2025 в 17:47
Бастрыкин взял на контроль еще одну дорогу в Бурятии
Она ведет в село Телемба
01.10.2025 в 17:04
В Бурятии глава Еравнинского района уходит на СВО
Обязанности главы будет исполнять его заместитель
01.10.2025 в 16:12
В Бурятии осудят бывшего и. о. главы Закаменска за «сиротские дома»
С его руки людей обеспечили помещениями, непригодными для проживания
01.10.2025 в 15:59
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru