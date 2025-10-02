Мост через Лену построят только после СВО

В Ил Тумэне (парламенте) Якутии поставлена точка в вопросе строительства Ленского моста. Ввод моста к 2028 году нереален, сообщает портал Yakutia.info.Напомним, глава Якутии Айсен Николаев ранее заявлял в споре с газетой «Якутск вечерний», что, «если мост не появится в 2025 году, он съест свой галстук». В этом году главред газеты Мария Иванова предложила перезаключить пари в связи с «черными лебедями» (непредвиденными обстоятельствами – СВО, санкции и так далее). В итоге стороны договорились о новом сроке и о новом галстуке – 2028 годе. Напомним, что аналогичный срок ранее поставил глава государства Владимир Путин.Однако сегодня в Якутии выясняется, что и эта дата нереальна. Если ранее аналитики основывали свои догадки о проблемах с мостом на графиках строительных работ, которые явно отставали, то сегодня имеем ясную картину — денег нет, работы приостановлены.Как сообщает пресс-служба Ил Тумэна, мост подорожал со 130 до 174 млрд рублей, что логично в условиях сильной инфляции и отставаниях от графика работ. Доля вложений республики упала со 43,3 млрд. до 27, млрд. Пресс-служба также заявила, что доля федерального софинансирования составляет 65 млрд рублей, но это не совсем так. Пока же реально утвержденная федеральная доля составляет 43 млрд – то есть треть от первоначальной суммы в 130 миллиардов. А 65 миллиардов повисли в воздухе.Как сообщает портал, основные расходы по мосту ложатся на концессионера – «группу ВИС». Теперь ВИС должен вложить в мост 80 млрд, что почти в два раза больше прежней доли. При том, что у компании таких денег нет, поскольку она просит кредит в Сбере на 5 млрд для продолжения строительства.Выходит, что концессионеру придется отбивать затраты в два раза дольше — не 20 лет, а все 40. Либо будут подняты цены за проезд по мосту, что выглядит более реалистично. Очень вероятно, что платить придется и легковому транспорту. Но это в том случае, если мост вообще будет построен.По сведениям якутских журналистов, в мост уже вложено 11,5 млрд рублей. В парламенте Якутии говорят, что у республики припасено на мост еще 4,8 млрд, и, что республика собирается брать инфраструктурный кредит еще на 4,7 млрд.Судя по всему, проезд через мост сделают платным, а само сооружение будет построено в Якутии только в то время, когда сместятся приоритеты - от нужд обороны к гражданским секторам. Пока значительная часть средств в стране идёт на ВПК.