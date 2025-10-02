Общество 02.10.2025 в 17:21
КАСКО и ОСАГО: в чем разница и что лучше защитит ваш автомобиль
Текст: Иван Иванов
Автовладельцы хорошо знают, что без полиса ОСАГО на дороге делать нечего – это обязательная страховка, которая требуется всем. Но стоит ли ограничиваться только этим документом? Все больше водителей задумываются о КАСКО и ищут ответы на вопрос: чем отличается добровольная страховка от обязательной и насколько она реально полезна.
Разобраться в теме помогут простые сравнения и рекомендации. Подробные условия программ всегда можно уточнить на сайте bip.ru, где представлены разные варианты КАСКО для владельцев автомобилей.
ОСАГО: обязательный минимум защиты
Полис ОСАГО – это государственное требование. Его главная цель – компенсировать ущерб, причиненный другим участникам дорожного движения.
Особенности:
● покрывает расходы пострадавших в ДТП, если виноват страхователь;
● не защищает сам автомобиль владельца, даже если машина получила серьезные повреждения;
● является обязательным для всех автомобилей, участвующих в движении.
То есть это базовая гарантия для других, а не для самого автовладельца.
КАСКО: добровольная, но реальная защита
Это добровольная страховка, которая охватывает куда больший спектр рисков. Она полезна для тех, кто хочет чувствовать себя увереннее в любой ситуации.
Что покрывает:
● повреждения автомобиля при ДТП, даже если виноват сам владелец;
● угон или хищение;
● ущерб от природных явлений (град, ураган, наводнение);
● повреждения, вызванные действиями третьих лиц (например, вандализм).
Фактически это защита не только от ДТП, но и от множества непредвиденных ситуаций.
КАСКО vs ОСАГО: ключевые отличия
● Обязательность: ОСАГО обязательно по закону, КАСКО – добровольное.
● Кого защищает: ОСАГО – пострадавших в аварии, КАСКО – самого владельца.
● Объем покрытия: ОСАГО ограничено суммами выплат, КАСКО покрывает широкий спектр рисков.
● Стоимость: ОСАГО фиксированное и доступное, КАСКО дороже, но гибко настраивается под потребности клиента.
Советы по выбору КАСКО
● Определите приоритеты: защита от угона, от ДТП, от стихийных бедствий.
● Сравните программы разных страховых компаний.
● Обратите внимание на франшизу – она позволяет снизить стоимость полиса.
● Изучите список исключений, чтобы понимать, что именно не покрывается.
ОСАГО – обязательный минимум, который обеспечивает защиту пострадавших в аварии, но не спасает самого владельца. КАСКО – это более широкий и надежный инструмент, который позволяет компенсировать ущерб собственному автомобилю в самых разных ситуациях: от ДТП до угона и стихийных бедствий.
Реклама. ООО «БИП.РУ» ИНН 9701226732
Erid: 2SDnjcbpoUS
