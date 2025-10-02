Общество 02.10.2025 в 17:21

КАСКО и ОСАГО: в чем разница и что лучше защитит ваш автомобиль

Текст: Иван Иванов
КАСКО и ОСАГО: в чем разница и что лучше защитит ваш автомобиль
Фото: freepik.com
Автовладельцы хорошо знают, что без полиса ОСАГО на дороге делать нечего – это обязательная страховка, которая требуется всем. Но стоит ли ограничиваться только этим документом? Все больше водителей задумываются о КАСКО и ищут ответы на вопрос: чем отличается добровольная страховка от обязательной и насколько она реально полезна.

Разобраться в теме помогут простые сравнения и рекомендации. Подробные условия программ всегда можно уточнить на сайте bip.ru, где представлены разные варианты КАСКО для владельцев автомобилей.

ОСАГО: обязательный минимум защиты

Полис ОСАГО – это государственное требование. Его главная цель – компенсировать ущерб, причиненный другим участникам дорожного движения.

Особенности:

●    покрывает расходы пострадавших в ДТП, если виноват страхователь;

●    не защищает сам автомобиль владельца, даже если машина получила серьезные повреждения;

●    является обязательным для всех автомобилей, участвующих в движении.

То есть это базовая гарантия для других, а не для самого автовладельца.

КАСКО: добровольная, но реальная защита

Это добровольная страховка, которая охватывает куда больший спектр рисков. Она полезна для тех, кто хочет чувствовать себя увереннее в любой ситуации.

Что покрывает:

●    повреждения автомобиля при ДТП, даже если виноват сам владелец;

●    угон или хищение;

●    ущерб от природных явлений (град, ураган, наводнение);

●    повреждения, вызванные действиями третьих лиц (например, вандализм).

Фактически это защита не только от ДТП, но и от множества непредвиденных ситуаций.

КАСКО vs ОСАГО: ключевые отличия

●    Обязательность: ОСАГО обязательно по закону, КАСКО – добровольное.

●    Кого защищает: ОСАГО – пострадавших в аварии, КАСКО – самого владельца.

●    Объем покрытия: ОСАГО ограничено суммами выплат, КАСКО покрывает широкий спектр рисков.

●    Стоимость: ОСАГО фиксированное и доступное, КАСКО дороже, но гибко настраивается под потребности клиента.

Советы по выбору КАСКО

●    Определите приоритеты: защита от угона, от ДТП, от стихийных бедствий.

●    Сравните программы разных страховых компаний.

●    Обратите внимание на франшизу – она позволяет снизить стоимость полиса.

●    Изучите список исключений, чтобы понимать, что именно не покрывается.

ОСАГО – обязательный минимум, который обеспечивает защиту пострадавших в аварии, но не спасает самого владельца. КАСКО – это более широкий и надежный инструмент, который позволяет компенсировать ущерб собственному автомобилю в самых разных ситуациях: от ДТП до угона и стихийных бедствий.

Реклама. ООО «БИП.РУ» ИНН 9701226732 
Erid: 2SDnjcbpoUS
