В Иркутске по камере наблюдения нашли убийцу девушки спустя 30 лет

Следком СКР РФ по Иркутской области рассказал о раскрытии убийства 30-летней давности. Преступницу поймали с помощью системы распознавания лиц. 31 декабря 1994 года в Иркутске двое девушек в ходе застолья убили свою подругу. Одну из них сразу же нашли, вторая, 19-летняя Екатерина, сбежала в Среднюю Азию.

С января 1995 года она находилась в федеральном розыске, сообщил портал Irk.kp.ru.

Прошли годы. Казалось, что все уже и забыли об этой истории. И когда полицейские в Москве остановили Кариму и назвали именем Катя, она очень сильно удивилась.

После убийства она уехала в Среднюю Азию, где сменила имя. Вышла замуж, родила детей. Ее не спасли ни новая личность, не изменившаяся из-за возраста и макияжа внешность. Старая фотография из уголовного дела, на которой ей было 19 лет, все еще находилась в базе розыска. Система распознавания лиц, встроенная в видеокамеры на улицах Москвы, «распознала» подозреваемую, - рассказывает следователь СКР Светлана Ямалиева.



Система сличает изображения по определенным алгоритмам: овал лица, скулы, разрез глаз, форма ушей и носа, расстояние от носа до губ, расстояние между глазами и многие другие индивидуальные черты лица человека. Обнаружив «двойника», она тут же передает сигнал оперативным службам, которые уже и отлавливают преступника. Большой поток людей на улицах города – для камер не помеха. В определенный момент они вычислят нужного человека.

Женщину задержали, она дала признательные показания. Катю-Кариму доставили в Иркутск, расследование возобновили. Суд назначил ей 8 лет 2 месяца лишения свободы.

