В Улан-Удэ подросток получил 150 тысяч рублей за травмы на старом мосту

Прокурор Советского района Улан-Удэ выиграл иски к Комбинату по благоустройству. Причиной судебных тяжб стал старый мост через Селенгу, а именно – доступ к нему. По этому опасному сооружению не раз гуляли дети и подростки.История началась в ноябре прошлого года, когда идущий по старому мосту подросток упал в сквозное отверстие мостового полотна. Зацепившись за арматуру, парень смог выбраться, избежав падения в воду. Однако он получил серьезные травмы.Разбирательством происшествия занялась прокуратура. Она пришла к выводу, что «существующие ограждающие конструкции не обеспечивают беспрепятственное проникновение посторонних лиц на территорию моста для прохода».После проверки надзорное ведомство через суд взыскало с Комбината по благоустройству 150 тысяч рублей в пользу пострадавшего подростка. Затем был подан еще один иск с требованием перекрыть доступ к мосту, установив перед ним сплошное металлическое ограждение, а также поставить там предупреждающие знаки.Как сообщили сегодня в прокуратуре, суд их иск удовлетворил. Надзорное ведомство проконтролирует его исполнение.