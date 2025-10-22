Общество 22.10.2025 в 09:44

В Бурятии рассказали, как получить деньги за пьяных водителей

Для этого надо будет обращаться с заявлением в Минтранс
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии рассказали, как получить деньги за пьяных водителей
Фото: архив «Номер один»
Сегодня в Минтрансе Бурятии раскрыли процедуру получения денег, которую граждане могут заработать на сообщениях о пьяных водителях. Напомним, за такую информацию теперь можно выручить 5 тысяч рублей. Соответствующий нормативно-правовой акт уже вступил в силу. 

«Сообщить о факте нарушения необходимо в первую очередь сотрудникам полиции. Затем в течение 90 календарных дней с паспортом обратиться в Минтранс Бурятии по адресу: Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д. 11а. Написать заявление. Оно будет рассмотрено в течение 5 рабочих дней. Если в полиции подтвердится достоверность сведений, то вознаграждение выплачивается. На это выделяется еще 10 рабочих дней», – рассказали в Минтрансе Бурятии. 

Отметим, ранее сообщить о пьяных водителях в Улан-Удэ можно было через специальный чат-бот ГИБДД, и им неравнодушные горожане нередко пользовались. Однако никакого вознаграждения за это не предусматривалось.

Платить за информацию о нарушителях власти решили из-за того, что ситуация с пьянством за рулем в республике не улучшается. Только в 2024 году в Бурятии произошло 201 ДТП, совершенное пьяными водителями. В результате погибли 54 человека, 247 получили тяжёлые травмы.
Теги
пьяные водители

Все новости

Житель Улан-Удэ угонял машины ради забавы
22.10.2025 в 10:16
В Бурятии водитель влетел в движущуюся впереди иномарку
22.10.2025 в 10:10
В Бурятии зэки собрали рекордный урожай
22.10.2025 в 09:46
В Бурятии рассказали, как получить деньги за пьяных водителей
22.10.2025 в 09:44
В Бурятии в ДТП с грузовиком погибла женщина
22.10.2025 в 09:22
Пенсионерка из Улан-Удэ слила мошенникам заначку дочери
22.10.2025 в 09:10
Антикризисный подход
22.10.2025 в 09:00
Кредитные каникулы для самозанятых
22.10.2025 в 09:00
Жители Бурятии утепляют дома эковатой
22.10.2025 в 08:55
Ночью в районе Бурятии сгорел Дом культуры
22.10.2025 в 08:46
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 октября

Читайте также
В Бурятии зэки собрали рекордный урожай
Они обеспечили овощами все исправительные учреждения региона
22.10.2025 в 09:46
Пенсионерка из Улан-Удэ слила мошенникам заначку дочери
Всей суммы ей помешал лишиться банковский запрет на переводы денег
22.10.2025 в 09:10
Антикризисный подход
В парламенте сидят люди, сильно переживающие и болеющие за свой народ.
22.10.2025 в 09:00
Кредитные каникулы для самозанятых
Как оформить?
22.10.2025 в 09:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru