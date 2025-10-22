Общество 22.10.2025 в 09:44
В Бурятии рассказали, как получить деньги за пьяных водителей
Для этого надо будет обращаться с заявлением в Минтранс
Текст: Андрей Константинов
Сегодня в Минтрансе Бурятии раскрыли процедуру получения денег, которую граждане могут заработать на сообщениях о пьяных водителях. Напомним, за такую информацию теперь можно выручить 5 тысяч рублей. Соответствующий нормативно-правовой акт уже вступил в силу.
«Сообщить о факте нарушения необходимо в первую очередь сотрудникам полиции. Затем в течение 90 календарных дней с паспортом обратиться в Минтранс Бурятии по адресу: Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д. 11а. Написать заявление. Оно будет рассмотрено в течение 5 рабочих дней. Если в полиции подтвердится достоверность сведений, то вознаграждение выплачивается. На это выделяется еще 10 рабочих дней», – рассказали в Минтрансе Бурятии.
Отметим, ранее сообщить о пьяных водителях в Улан-Удэ можно было через специальный чат-бот ГИБДД, и им неравнодушные горожане нередко пользовались. Однако никакого вознаграждения за это не предусматривалось.
Платить за информацию о нарушителях власти решили из-за того, что ситуация с пьянством за рулем в республике не улучшается. Только в 2024 году в Бурятии произошло 201 ДТП, совершенное пьяными водителями. В результате погибли 54 человека, 247 получили тяжёлые травмы.
Тегипьяные водители