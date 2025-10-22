Общество 22.10.2025 в 16:07

Тренер по воркауту из Улан-Удэ участвует в шоу СТС «Суперниндзя»

Баян Мункуев занимается с детьми в костюме Человека-паука
Текст: Карина Перова
Фото: пресс-служба СТС

Молодой тренер по воркауту Баян Мункуев из Улан-Удэ принимает участие в спортивно-развлекательном шоу телеканала СТС «Суперниндзя» (12+). Он поборется за победу и приз – 5 миллионов рублей. Всего будет 175 участников из 20 стран.

28-летний тренер занимается с детьми в костюме Человека-паука, чтобы им было интересно. За Баяна болеет его девушка Наталья.

«Получаю много внимания и чувствую себя нужным, эта работа даёт мне смысл жизни. В шоу хочу продвигать воркаут среди детей, давать им мотивацию и счастье, помогать справляться с психологическими проблемами. Это моя миссия, как у супергероя», - сказал молодой человек.

