Медицина Бурятии выходит на новый уровень

Заиграевская ЦРБ, например, получила передовой клинический комплекс - рентгеновскую систему «АРС-Флюоро». Цифровой аппарат стоимостью 6,9 млн рублей кардинально повышает возможности ранней диагностики патологий легких, обеспечивая скорость, точность и минимальную лучевую нагрузку на пациентов. Медучреждение в том числе оснастили цифровым УЗИ-аппаратом CHISON с цветным допплеровским сканированием. Аналогичное оборудование получили еще другие четыре больницы: Городские поликлиники № 1 и 2, Городская больница № 4, а также Кабанская ЦРБ.





- Наши городские медучреждения получили новое оборудование - современный маммограф. Его появление особенно значимо для недавно открывшихся подразделений. Ранее единственный такой аппарат обслуживал около 45 тыс. представителей взрослого населения. Второй же маммограф позволил оптимизировать потоки пациентов из отдаленных микрорайонов, в частности, из сотых кварталов. Доступность оказываемой услуги возросла в несколько раз, - отмечает главный врач Городской поликлиники № 2 Виктория Колмакова. - Новый цифровой аппарат также обеспечивает мгновенную передачу снимков с их описанием во все структурные подразделения, что, безусловно, ускоряет постановку диагноза и начало лечения.





2025 год стал временем масштабного преображения медицины в Бурятии. Благодаря федеральному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения» в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» медучреждения нашего региона получили технологичное оснащение. Внушительные поставки современного оборудования в районные и городские больницы уже позволили кардинально повысить качество и доступность врачебной помощи для нескольких тысяч граждан.Кроме того, парк медучреждений пополнился более чем 1000 единиц вспомогательной техники. В него вошли: ростомеры, весы для новорожденных и взрослых, гинекологические кресла и тележки для перевозки медикаментов, значительно повышающие эффективность работы медперсонала. Включая практически два десятка спирометров - микропроцессорных аппаратов, позволяющих проводить детальную проверку функции внешнего дыхания, точно измеряя объем легких и скорость выдоха.Весь этот мощный технологический арсенал служит прочной основой для преобразования амбулаторной помощи, открывая новые горизонты для терапевтов, педиатров и узкопрофильных специалистов.Особый акцент в ходе модернизации был сделан на высокоточной диагностике. Теперь уроженцам отдаленных районов больше не нужно ездить в столицу нашего региона для сложных обследований - современная медицина доступна прямо по месту жительства.- Благодаря федеральному проекту модернизации здравоохранения, которая успешно реализуется уже несколько лет, мы систематически пополняем нашу материально-техническую базу. В текущем году, например, поступил современный ультразвуковой аппарат, а также разнообразное мелкое оснащение - от гинекологических кресел до дефибрилляторов, - рассказывает главный врач ГАУЗ «Заиграевская ЦРБ» Виталий Бабаев. - Аппарат УЗИ CHISON стал для нас особенно значимым приобретением, поскольку он заменил прежнее оборудование, устаревшее технически и морально. Теперь мы можем выполнять все виды ультразвуковых исследований, включая эхокардиографию. Важно, что сканер активно используется всеми отделениями как для диагностики пациентов стационара, так и для прикрепленного населения, получающего амбулаторно-поликлиническую помощь.В числе ключевых приобретений для Городской поликлиники № 2, Заиграевской, Кабанской, Окинской и Прибайкальской ЦРБ - современные маммографы. Роль этого оборудования невозможно переоценить в организации массового скрининга и раннем выявлении рака молочной железы, когда заболевание лучше всего поддается лечению. Для женщин из отдаленных районов новая техника означает возможность жизненно важного обследования без долгих и затратных поездок.Масштабное обновление материально-технической базы здравоохранения нашего региона это не просто цифры в отчетах, это реальные изменения в жизни людей - точные диагнозы, которые становятся началом пути к выздоровлению, комфортные условия, превращающие визит к врачу из стресса в спокойную процедуру, и уверенность в том, что высококвалифицированная медицинская помощь оказывается недалеко от дома.Таким образом федеральный проект обеспечивает надежную защиту здоровья жителей нашего региона, помогая текущему уровню медицины соответствовать современным стандартам.Фото: Министерство здравоохранения Республики Бурятия