«Ростелеком» организовал для пенсионеров Улан-Удэ курсы по безопасному Интернету

«Госуслуги».





«Кибербезопасность стала одной из актуальных тем для нашей компании. Мы сотрудничаем с ведущими разработчиками антивирусного программного обеспечения, чтобы пользователи могли защитить свои компьютеры, ноутбуки, планшеты и смартфоны от различных киберугроз — спама, вредоносных сайтов, несанкционированных загрузок, фишинга. Также “Ростелеком” активно поддерживает мероприятия по повышению уровня цифровой грамотности населения, особенно наименее защищенных категорий — детей и пенсионеров, чтобы они могли распознать опасность и избежать обмана. Но важно, чтобы сами граждане были бдительны и осторожны, потому что мошенники постоянно придумывают новые схемы», - отметил директор Бурятского филиала «Ростелекома» Роман Меркушев.





«Ростелеком» подарил участникам образовательных курсов пособие «Азбука интернета», в котором можно самостоятельно изучать особенности пользования мобильными устройствами и полезными приложениями. Узнать больше о проекте и познакомиться с материалами, представленными в учебнике, можно на сайте www.azbukainterneta.ru





Фото: предоставлено компанией "Ростелеком"

«Ростелеком» провел для улан-удэнцев серебряного возраста уроки «Азбука интернета», на которых они узнали как безопасно пользоваться интернетом на смартфоне. Партнерами образовательных курсов выступили Бурятский институт инфокоммуникаций «СибГУТИ», МВД Бурятии и республиканское агентство по делам молодежи.Преподаватели и киберволонтеры рассказали, как безопасно общаться в мессенжерах и использовать мобильные приложения. Участники узнали, как запретить звонки и заблокировать сообщения с незнакомых номеров в Telеграм и MAX, как установить лимиты на денежные онлайн–переводы и настроить дополнительную защиту на портале«Мошенники, обманывая население, используют несколько ключевых формулировок, которые нужно знать, чтобы не стать их жертвой. Мы зафиксировали 36 фраз-уловок, например, "Ваши финансы с опасности, деньги нужно перевести на безопасный счет", "Ваш родственник попал в ДТП, в беду", или "На ваше имя пришла посылка", "Вам нужно поменять ключи от домофона", "Истекает срок договора на пользование услугами связи, ваша сим-карта будет аннулирована". Будьте, пожалуйста, бдительны и осторожны. Старайтесь не отвечать на незнакомые номера, а если все же разговор состоялся, то не поддавайтесь панике, перепроверяйте информацию, позвоните близким, детям, внукам, лично сходите в офис банка, управляющую компанию, никому не сообщайте коды из СМС, а также данные паспорта, СНИЛС и ИНН», - рассказал заместитель начальника Управления по противоправному использованию информационно–коммуникационных технологий МВД Бурятии Роман Ходоев.В Бурятии в настоящее время каждое третье преступление совершается с применением ИТ-технологий. По информации МВД Бурятии, за девять месяцев 2025 года на территории региона зарегистрировано более 4,5 тысяч преступлений, совершенных с использованием информационно–телекоммуникационных инструментов. Общий материальный ущерб на момент возбуждения уголовных дел, причиненный в результате преступлений в сфере ИТ, составил более 400 млн рублей.