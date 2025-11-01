В Бурятии появился восьмой центр общения старшего поколения

Отделение Соцфонда по Бурятии открыло восьмой центр общения старшего поколения. На этот раз – в Кяхте. Там уже готовы принимать посетителей преклонного возраста. Центр оснастили необходимой мебелью, техникой и мини-библиотекой.

С понедельника по пятницу в нем будут проходить обучающие курсы, в том числе по цифровой грамотности, занятия по интересам, совместные выезды, спортивные турниры, занятия физкультурой на свежем воздухе.

Здесь займутся и волонтерской помощью землякам, которые находятся на спецоперации. К примеру, активисты в других районах плетут маскировочные сети, шьют противодронные одеяла, вяжут теплые вещи, изготавливают окопные свечи.

Такие центры начали открывать в Бурятии с 2023 года. На данный момент они работают в Селенгинском, Северо-Байкальском, Мухоршибирском, Курумканском, Кабанском, Тункинском и Баргузинском районах.