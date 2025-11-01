Общество 01.11.2025 в 13:26
В Улан-Удэ временно ограничат прием рожениц
В Республиканском перинатальном центре запланировала санобработка
Текст: Карина Перова
В Республиканском перинатальном центре «Эхын Баяр» в Улан-Удэ временно ограничат прием рожениц.
Как пояснили в медучреждении, с 2 по 4 ноября там будет проходить плановая санитарно-дезинфекционная обработка помещений.
С восьми часов утра 5 ноября центр возобновит работу в обычном режиме – продолжится госпитализация в отделение патологии беременности, а также приём женщин с преждевременными родами и рожениц.
