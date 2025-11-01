В Республиканском перинатальном центре «Эхын Баяр» в Улан-Удэ временно ограничат прием рожениц.

Как пояснили в медучреждении, с 2 по 4 ноября там будет проходить плановая санитарно-дезинфекционная обработка помещений.

С восьми часов утра 5 ноября центр возобновит работу в обычном режиме – продолжится госпитализация в отделение патологии беременности, а также приём женщин с преждевременными родами и рожениц.