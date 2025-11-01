Общество 01.11.2025 в 13:26

В Улан-Удэ временно ограничат прием рожениц

В Республиканском перинатальном центре запланировала санобработка
A- A+
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ временно ограничат прием рожениц
Фото: Республиканский перинатальный центр «Эхын Баяр»

В Республиканском перинатальном центре «Эхын Баяр» в Улан-Удэ временно ограничат прием рожениц.

Как пояснили в медучреждении, с 2 по 4 ноября там будет проходить плановая санитарно-дезинфекционная обработка помещений.

С восьми часов утра 5 ноября центр возобновит работу в обычном режиме – продолжится госпитализация в отделение патологии беременности, а также приём женщин с преждевременными родами и рожениц.

Теги
перинатальный центр

Все новости

В Бурятии на выходные будут плюсовые температуры
01.11.2025 в 14:36
Специалисты «Россети Сибирь» показали школьникам из Улан-Удэ работу электроэнергетика
01.11.2025 в 14:05
В Улан-Удэ временно ограничат прием рожениц
01.11.2025 в 13:26
Бодибилдерша из Бурятии завоевала «серебро» чемпионата России
01.11.2025 в 12:58
В Чите застройщика из Бурятии подозревают в махинациях
01.11.2025 в 12:50
В Бурятии появился восьмой центр общения старшего поколения
01.11.2025 в 12:41
«У нее остались следы пальцев на шее»
01.11.2025 в 12:31
В Улан-Удэ карманник стащил у девушки дорогой телефон
01.11.2025 в 11:49
В Бурятии 19 участников СВО и членов их семей запускают свое дело
01.11.2025 в 11:36
Что такое программа долгосрочных сбережений
01.11.2025 в 11:36
ЗУРХАЙ
с 29 октября по 4 ноября

Читайте также
В Бурятии на выходные будут плюсовые температуры
За исключением севера республики
01.11.2025 в 14:36
В Бурятии появился восьмой центр общения старшего поколения
Он открылся в Кяхте
01.11.2025 в 12:41
В Бурятии 19 участников СВО и членов их семей запускают свое дело
Они успешно прошли программу «СВОй бизнес»
01.11.2025 в 11:36
Что такое программа долгосрочных сбережений
01.11.2025 в 11:36
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru