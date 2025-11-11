Обжалование решения бюро МСЭ

Вопрос: «Моему мужу отказали в продлении инвалидности. Можно ли оспорить решение МСЭ?»

Светлана Игнатьевна Ч., г. Улан-Удэ

Да, обжаловать решение медико-социальной экспертизы (МСЭ) можно в течение 1 месяца со дня его получения. Если установленный срок для обжалования прошёл - оспорить решение можно в суде.

При отказе в установлении или продлении инвалидности решение бюро, проводившее МСЭ, может быть обжаловано в главном бюро по региону. Решение главного бюро — в Федеральном бюро. Решение Федерального бюро — только в суде. Решение любого бюро можно обжаловать в суде.

Подать заявление на обжалование решения МСЭ можно на Госуслугах. Для этого необходимо перейти к заявлению и выбрать «Обжаловать решение бюро». Понадобится подтверждённая учётная запись.

Подать заявление можно за себя или другого человека - родителю или усыновителю, если получателю меньше 18 лет, опекуну или попечителю, представителю по доверенности.

Далее нужно выбрать решение бюро, которое хотите обжаловать:

- бюро МСЭ - если обжалуете решение первичного бюро МСЭ;

- главного бюро МСЭ - если уже обжаловали решение бюро МСЭ в главном бюро и не согласны с этим решением;

- главного бюро ФМБА - если относитесь к системе ФМБА и обжалуете решение главного бюро МСЭ ФМБА

Укажите, как хотите проводить обжалование:

- с личным участием — нужно будет посетить бюро МСЭ в назначенное время;

- без личного участия — результат обжалования отправят в личный кабинет.

После отправьте заявление и дождитесь ответа — решение примут в течение 10 рабочих дней. Уведомление придёт в личный кабинет.

Если выбрали обжалование с личным участием, с вами свяжется сотрудник бюро для согласования даты и времени обжалования.