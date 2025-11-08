Не выкидывай - отдай!

Загляните в свой шкаф. Наверняка там залежалась парочка вещей, которые вы не носили уже больше года: вышедшая из моды кофта, ставшие тесными брюки, детские комбинезоны, из которых малыши давным-давно выросли. Первый порыв - отправить их в мусорное ведро? Нет, не стоит. Эта, казалось бы, безобидная привычка наносит колоссальный ущерб экологии. «Номер один» выяснил, как подарить старой одежде новую жизнь.По данным республиканского министерства природных ресурсов, на долю текстиля приходится значительная часть твердых коммунальных отходов (ТКО). В среднем один житель Бурятии выбрасывает около 10 - 15 кг одежды в год. Это скромные, на первый взгляд, цифры, но в масштабах всей республики с населением около 980 000 человек получается настоящая гора мусора.Ежегодно на полигоны Бурятии отправляется от 10 до 15 тыс. тонн текстильных отходов. Чтобы представить этот объем, можно вообразить целый товарный состав, забитый старой одеждой. Синтетические ткани разлагаются десятки лет, отравляя почву и грунтовые воды, а при сжигании выделяют в атмосферу опасные токсины.Надо понимать, что текстиль - это не просто мусор, это ресурс, который можно переработать. А переработка всего одной тонны старой одежды позволяет сэкономить тысячи литров воды, сотни килограммов химикатов и значительно сократить выбросы CO2. Осознанная утилизация довольно простой, но эффективный шаг для каждого из нас на пути к сохранению уникальной байкальской природы.В Бурятии постепенно развиваются альтернативы мусорному ведру. Одна из них - всеми известный социально-экологический проект «Ниточка», который уже на протяжении пяти лет спасает экологию нашей республики от настоящего цунами из выброшенной одежды. У них по городу есть три благотворительных магазина и несколько боксов для приема вещей.В пунктах приема «Ниточка» горожане могут оставить ненужные вещи. Далее в центре сортировки их распределяют по трем основным категориям: адресная помощь нуждающимся, передача фондам, госучреждениям и ТОСам, а также наполнение благотворительных магазинов, выручка от которых поддерживает проект.- 580 кг текстиля, а именно: рабочей одежды, постели, пледов, покрывал, носков и прочего, отгрузили ребятам в зону СВО от нашего социального центра. Что в очередной раз доказывает нам, что одежда - это социальный и экологический ресурс, который может и должен помогать. В общей сложности нами подготовлено и отправлено более 1 700 кг текстиля, - поделилась руководитель социально-экологического центра «Ниточка» Евгения Алексеева.Таким образом, проект дал вторую жизнь целому множеству использованных вещей, которые в ином случае пополнили бы полигоны Бурятии.- Ориентировочно два года назад мы занялись переработкой и производством. Обтирочная ветошь и регенерированное волокно, которое в дальнейшем является сырьем для наполнителей (из второго сырья производим бескаркасные экофутоны, внутренние декоративные подушки), и также РВ волокно - это сырье для производства нетканых материалов и т. д. Но пока мощности у нас в регионе небольшие, мы только учимся и ищем инвесторов, - поясняет Евгения Алексеева.Как выяснилось, не все можно сдать в «Ниточку». Например, обувь они практически перестали принимать.- Большое количество обуви поступает в проект в плохом состоянии, для центра это большая финансовая нагрузка. Обувь (как и любые изделия из кожи, меха) нигде в России не перерабатывается. Поэтому ее мы можем принять только с минимальным износом или новую на повторное использование, - рассказывают сотрудники центра.Ежемесячно на сортировочном пункте центра скапливается от 600 кг до 1,2 тонны обуви в неудовлетворительном состоянии - именно столько приносят жители, несмотря на правила приема.- Сейчас время максимальной включенности, - говорят представители проекта «Ниточка».Также они призывают жителей нашей республики покупать меньше вещей и делать выбор в пользу качественной обуви.- Рассмотрите выбор в пользу местных производителей, которые работают в регионе или рядом. Помните - качественную обувь можно носить долго, за ней можно осуществлять правильный уход и сохранять внешний вид. Местный производитель ее может взять на ремонт, - дает совет проект «Ниточка».От 30% до 60% всех сдаваемых вещей составляют непригодные для переработки отходы. Весь этот объем проект вынужден отправлять на полигон, так как не может его обработать.- И очень хочется, чтобы наши жители были внимательнее к правилам приема, и вся наша работа действительно проходила с пользой. Нельзя не отметить и не поблагодарить очень ответственный и внимательный подход многих жителей нашего города. Когда открываешь пакет на сортировке и вещи аккуратно сложены и приятно пахнут, мы радуемся от чистого сердца. Большой поклон вам, - резюмирует Алексеева.Еще один социально ориентированный путь, чтобы сдать бывшую в употреблении одежду - это церковные приходы и храмы. При многих храмах действуют пункты сбора гуманитарной помощи.- Почти в любом городском храме принимают вещи. При Никольском храме, во-первых, располагается социальный отдел, там люди получают необходимую помощь, питаются, а бездомным выдают одежду по определенным дням. В Свято-Троицком храме тоже есть вещевой склад, там можно сдать вещи прямо на территории храма - подойти к охраннику или в сторожку. Обычно туда люди могут сами прийти и бесплатно выбрать любые необходимые вещи, - говорит служитель православной церкви иерей Константин Языков.В Бурятии активно работают онлайн-площадки, где можно отдать вещи бесплатно или обменять. Например, в социальных сетях есть группы, где даром отдают вещи. За условную шоколадку можно их пристроить и дать им второй шанс.Если все в хорошем состоянии и от известных брендов, вещи можно попробовать сдать в магазины, принимающие одежду за комиссию или скупку. Это возможность не только освободить шкаф, но и получить небольшой доход.- Мы искали одежду для нашего знакомого, который по стечению обстоятельств остался ни с чем на улице. Начали с теплых вещей. Но, как выяснилось, мужской одежды не так много, тем более наш знакомый довольно крупного телосложения. В итоге часть нам удалось собрать через церковь. Остальную часть раздобыли через своих знакомых. Сделали вывод, что мужчины не так часто сдают свою одежду, потому что они носят ее чуть ли не до дыр, - делится своим опытом горожанка Зинаида.В Улан-Удэ также есть немало мастериц, которые из старых зонтиков шьют многоразовые бахилы, из поношенных джинсовых брюк или штор сумки для покупок. Старое постельное белье, пледы и одеяла можно отдать в приюты для собак и кошек.- Мы собрали целый мешок из старых одеял, пледов, покрывал и теплых курток, которые точно не отдашь людям. И один пакет постельного белья. Отвезли все добро в приют для животных. Из постельного белья шьются попоны для кошек, которые нужны им после стерилизации. А теплые вещи - для подстилок, - рассказывает горожанка Светлана.Таким образом, вторая жизнь для любой вещи возможна, если подойти к этому осознанно. Прежде чем передать одежду другим, позаботьтесь о ее судьбе: постирайте и приведите в порядок. Выбирая контейнер для вторсырья или благотворительность вместо мусорного ведра, вы вносите реальный вклад в экологию Бурятии. Помните, что каждая вещь, спасенная от свалки - это наш общий шаг к чистому будущему и сохранению священного Байкала.