Общество 11.11.2025 в 16:48
С ТГК-14 начали взыскивать деньги по тарифам за «неосновательное обогащение»
Мэрия Читы отсудила у энергетиков деньги за 2021-2022 годы
Текст: Иван Иванов
Арбитражный суд Забайкальского края частично удовлетворил иск администрации Читы к ПАО «ТГК-14» о взыскании неосновательного обогащения. Как следует из опубликованного судебного решения, ресурсоснабжающая организация в 2021 и 2022 годах получила завышенную плату за отопление и подачу горячей воды учреждению. Об этом сообщает Zab.ru.
Согласно решению суда, с ТГК-14 в пользу мэрии Читы подлежит взысканию 950,8 тысячи рублей неосновательного обогащения и 367 тысяч рублей процентов за пользование чужими денежными средствами. Кроме того, в доход федерального бюджета компания уплатила государственную пошлину в размере 64,4 тысячи рублей.
Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Четвертом арбитражном апелляционном суде.
Напомним, ранее Верховный суд Бурятии отменил приказ, утверждавший завышенные тарифы для потребителей республики на тепловую энергию для ПАО «ТГК-14» на 2024–2025 годы.
Тегитгк