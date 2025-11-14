В Бурятии запланировали расходы на экологию и защиту от пожаров

В 2026 году Бурятия направит на экологию и лесное хозяйство более 7,6 миллиарда рублей. На защиту лесов в будущем году планируют потратить 3,17 миллиарда рублей. Из них 3,1 миллиарда — федеральные средства. Основные расходы пойдут на тушение лесных пожаров и противопожарные мероприятия — на эти цели заложено 1,58 миллиарда рублей.Также в планах — восстановление лесов. На лесовосстановление вокруг городов и промышленных центров выделят 60,8 миллиона рублей. Закупят и новую технику: на приобретение специализированной пожарной техники направят 31,2 миллиона рублей, а на технику для лесовосстановления — 8,5 миллиона рублей.На охрану окружающей среды в 2026 году предусмотрено 4,47 миллиарда рублей. Ключевой проект — создание современной системы обращения с отходами. На строительство двух полигонов твердых коммунальных отходов в Кабанском и Прибайкальском районах направят 1,57 миллиарда рублей из федерального бюджета.Значительные средства пойдут на улучшение качества воздуха. В Улан-Удэ и Гусиноозерске модернизируют котельные — заменят системы очистки дымовых газов. На реконструкцию котельной «Юго-Западная» в Улан-Удэ выделят 180 миллионов рублей, а на строительство системы теплоснабжения в Гусиноозерске — 840 миллионов рублей.Продолжится работа по защите Улан-Удэ от паводков. На строительство защитных сооружений на реках Селенга и Уда в 2027-2028 годах предусмотрено более 2 миллиардов рублей федеральных средств.Особое внимание уделят охране озера Байкал. На сбор и вывоз мусора с побережий Байкала и озер Гусиное и Щучье выделят 8,4 миллиона рублей. Также продолжат работы по ликвидации последствий деятельности Джидинского вольфрамо-молибденового комбината в Закаменском районе.Несмотря на значительный объем финансирования, некоторые экологические программы все же сократятся. Например, средства на ликвидацию несанкционированных свалок уменьшатся на 14,3 миллиона рублей, а на разработку проектов по ликвидации экологического ущерба — на 51,5 миллиона рублей.Все эти цифры заложены в бюджете будущего года. Вчера Народный Хурал утвердил его в первом чтении. Ко второму чтению параметры главного финансового документа Бурятии могут быть существенно скорректированы.