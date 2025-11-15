Тонны макулатуры получили вторую жизнь

Республика Бурятия продемонстрировала выдающиеся результаты в рамках осененного этапа всероссийской акции «БумБатл», проводимой в поддержку национального проекта «Экология». На данный момент жителям региона удалось собрать рекордные 26 758,46 килограммов макулатуры. Благодаря этому впечатляющему показателю республика уверенно закрепилась на четвертой позиции в рейтинге малых субъектов нашей страны.





Организацией акции активно занимаются Министерство природных ресурсов и экологии Республики Бурятия, а также региональное отделение всероссийского экологического движения «Экосистема».

В Министерстве отметили, что результат стал возможен благодаря высокой сознательности и активной позиции жителей, особенно молодежи: «Тот факт, что наша республика вошла в топ-5 регионов, красноречиво говорит об ответственном отношении к природе и готовности каждого внести свой вклад. Важно, что акция не только помогает очистить наши леса от бумажных отходов, но и формирует у детей и взрослых устойчивую привычку раздельного сбора отходов. Мы видим реальный практический результат», – прокомментировали представители Минприроды РБ.

Значительный вклад в общий результат также внесли ведущие образовательные учреждения. Преподаватели и студенты БГУ собрали внушительные аж 896 килограммов макулатуры.

Особого уважения заслуживает подход жителей отдаленных районов, где нет стационарных пунктов приема. Учащиеся Багдаринской средней школы, несмотря на значительную удаленность, организовали в своем учебном заведении специальный уголок для сбора макулатуры. Их целеустремленность доказывает – настоящая преграда для заботы о природе существует не в логистике, а в отсутствии желания действовать.

«Пусть пункт приема и находится далековато, но нас это не останавливает! Ведь мы знаем, что делаем важное для окружающей среды дело. Вместе любая задача по плечу», – поделились в МАОУ «Багдаринская СОШ».



К экологическому движению в том числе присоединились детские сады, школьное лесничество «Березка» Заиграевского района, средние школы №19 и №1, а также многие другие образовательные учреждения.

Каждый собранный килограмм – это не просто цифра в отчете, а конкретный и измеримый шаг на пути к экологически устойчивому будущему Бурятии. Все собранное вторсырье направляется на переработку в компанию ООО «Эковата03», где оно обретет новую жизнь в качестве экологичного утеплителя для домов жителей нашего региона.



С 2025 года всероссийская акция «БумБатл» приобрела круглогодичный формат, позволяя вносить вклад в сохранение экологии на постоянной основе. Промежуточные итоги будут подводиться по сезонам, а окончательные результаты всей акции станут известны в марте 2026-го.