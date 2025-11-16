В Улан-Удэ появились необычные уличные светильники в виде музыкантов

На ПВЗ в Улан-Удэ возле Музыкально-гуманитарного лицея им. Д. Аюшеева появились необычные уличные светильники в виде музыкантов.

Депутат Народного Хурала Максим Бувалин рассказал, что этот проект уличного освещения был реализован при поддержке МБУ «Горсвет».

«Уверен, что эта локация будет играть не только свою непосредственную роль уличного освещения по дороге к лицею, но и станет одним из любимых мест отдыха жителей округа и может даже для проведения фотосессий. Думаю, что именно такие небольшие штрихи украшают наш округ, делают его безопасным и комфортным для горожан», - поделился народный избранник.