Общество 16.11.2025 в 10:13

В Улан-Удэ появились необычные уличные светильники в виде музыкантов

Их установили возле Музыкально-гуманитарного лицея им. Д. Аюшеева
A- A+
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ появились необычные уличные светильники в виде музыкантов
Фото: Народный Хурал Бурятии

На ПВЗ в Улан-Удэ возле Музыкально-гуманитарного лицея им. Д. Аюшеева появились необычные уличные светильники в виде музыкантов.

Депутат Народного Хурала Максим Бувалин рассказал, что этот проект уличного освещения был реализован при поддержке МБУ «Горсвет».

«Уверен, что эта локация будет играть не только свою непосредственную роль уличного освещения по дороге к лицею, но и станет одним из любимых мест отдыха жителей округа и может даже для проведения фотосессий. Думаю, что именно такие небольшие штрихи украшают наш округ, делают его безопасным и комфортным для горожан», - поделился народный избранник.

Теги
уличное освещение

Все новости

В Улан-Удэ в ночном пожаре отравились угарным газом трое мальчишек
16.11.2025 в 11:14
Глава Бурятии рассказал, когда доведут до ума скандальные стройки
16.11.2025 в 11:01
В Россию возвращаются 90-е
16.11.2025 в 10:25
В Улан-Удэ появились необычные уличные светильники в виде музыкантов
16.11.2025 в 10:13
В Бурятии 7-летний ребенок сломал ногу во время катания на ватрушке
16.11.2025 в 09:42
Нейросеть вместо врача
16.11.2025 в 08:00
Жительницы Улан-Удэ жалуются на домогательства в общественном транспорте
16.11.2025 в 07:00
В Улан-Удэ ограничили въезд для фур
15.11.2025 в 14:34
В иркутских тепличных огурцах обнаружили запрещенные ядохимикаты
15.11.2025 в 13:20
Монгольские шахматисты завоевали две золотые и одну бронзовую медали
15.11.2025 в 13:05
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 ноября

Читайте также
Глава Бурятии рассказал, когда доведут до ума скандальные стройки
Алексей Цыденов ответил на вопросы в ходе прямого эфира
16.11.2025 в 11:01
Нейросеть вместо врача
Пациенты все чаще доверяют свое лечение искусственному интеллекту
16.11.2025 в 08:00
Жительницы Улан-Удэ жалуются на домогательства в общественном транспорте
Автобусы и трамваи превратились для женщин в зону риска
16.11.2025 в 07:00
В Улан-Удэ ограничили въезд для фур
Это помогло избежать заторов в городе
15.11.2025 в 14:34
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru