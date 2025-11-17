Пенсионерке-скамерше отказали в удовлетворении

Верховный суд Якутии отказался удовлетворить иск пенсионерки Ирины Кириллиной, продавшей квартиру под воздействием мошенников.

Речь идет о пятиэтажке в Якутске, в которой жила Кириллина, сообщает ИА Регнум. Обратившись в суд, она сообщила, что, продав квартиру, отдала деньги мошенникам. По ее словам, только через какое-то время она поняла, что стала жертвой обмана. Квартиру на тот момент уже купили.

Две судебных инстанции встали на ее сторону, но Верховный суд Якутии принял другое решение, и Кириллина не смогла добиться отмены сделки.

В деле Кириллиной была назначена повторная экспертиза. Специалисты указали, что она «могла понимать значение своих действий и руководить ими».

Вынесенное судом решение необычно. Ранее, если продавец заявлял, что продал квартиру под влиянием мошенников, суд вставал на его сторону, и покупатель оставался без квартиры и без денег. Как отметили авторы материала, после якутского случая у добросовестных покупателей появился шанс сохранить приобретенную честным путем квартиру.

Как отметил юрист Олег Матюнин, по закону институт возмещения ущерба от государства предусмотрен только в случае, если ущерб причинили либо государственные случаи, либо государственные структуры.

«Поэтому государство возмещать по нынешнему законодательству ничего не должно», — пояснил он.

«Когда пошла вот эта пандемия ведомых продавцов, многие страховые компании отказываются страховать вот эти риски», — отметила со своей стороны риелтор Наталья Перескокова.

Кириллина продала квартиру в сентябре 2023 года. Требование вернуть ей жилье Якутский городской суд удовлетворил в 2024 году. Купившая квартиру женщина обратилась в суд с апелляционной жалобой. По ее словам, при проведении судебной психиатрической экспертизы Кириллиной были допущены нарушения.

Дело отправили на пересмотр. В ноябре 2024 года Якутский городской суд принял дополнительное решение, отказав в иске Кириллиной. Тогда пенсионерка обратилась в Верховный суд Якутии. Апелляционная инстанция Верховного суда Якутии отменила оба решения Якутского городского суда, направив дело на новое рассмотрение.

В прошлом году народная артистка России Лариса Долина стала жертвой телефонного мошенничества и лишилась квартиры в центре Москвы. Она продала жилье и отдала деньги мошенникам. Через суд ей удалось вернуть квартиру, хотя новая владелица Полина Лурье приобрела ее как добросовестный покупатель.

Как заявил ИА Регнум риелтор-эксперт, аттестованный член Российской гильдии риелторов Владимир Белолипцев, рынок вторичного жилья становится всё более рискованным и единственная защита — максимально глубокая экспертиза, которую может провести только высококвалифицированный специалист.