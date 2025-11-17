Общество 17.11.2025 в 11:52

Пенсионерке-скамерше отказали в удовлетворении

Суд в Якутии отказал пенсионерке, продавшей жилье под влиянием мошенников
A- A+
Текст: Иван Иванов
Пенсионерке-скамерше отказали в удовлетворении
Фото: loon.site

Верховный суд Якутии отказался удовлетворить иск пенсионерки Ирины Кириллиной, продавшей квартиру под воздействием мошенников.

Речь идет о пятиэтажке в Якутске, в которой жила Кириллина, сообщает ИА Регнум. Обратившись в суд, она сообщила, что, продав квартиру, отдала деньги мошенникам. По ее словам, только через какое-то время она поняла, что стала жертвой обмана. Квартиру на тот момент уже купили.

Две судебных инстанции встали на ее сторону, но Верховный суд Якутии принял другое решение, и Кириллина не смогла добиться отмены сделки.

В деле Кириллиной была назначена повторная экспертиза. Специалисты указали, что она «могла понимать значение своих действий и руководить ими».

Вынесенное судом решение необычно. Ранее, если продавец заявлял, что продал квартиру под влиянием мошенников, суд вставал на его сторону, и покупатель оставался без квартиры и без денег. Как отметили авторы материала, после якутского случая у добросовестных покупателей появился шанс сохранить приобретенную честным путем квартиру.

Как отметил юрист Олег Матюнин, по закону институт возмещения ущерба от государства предусмотрен только в случае, если ущерб причинили либо государственные случаи, либо государственные структуры.

«Поэтому государство возмещать по нынешнему законодательству ничего не должно», — пояснил он.

«Когда пошла вот эта пандемия ведомых продавцов, многие страховые компании отказываются страховать вот эти риски», — отметила со своей стороны риелтор Наталья Перескокова.

Кириллина продала квартиру в сентябре 2023 года. Требование вернуть ей жилье Якутский городской суд удовлетворил в 2024 году. Купившая квартиру женщина обратилась в суд с апелляционной жалобой. По ее словам, при проведении судебной психиатрической экспертизы Кириллиной были допущены нарушения.

Дело отправили на пересмотр. В ноябре 2024 года Якутский городской суд принял дополнительное решение, отказав в иске Кириллиной. Тогда пенсионерка обратилась в Верховный суд Якутии. Апелляционная инстанция Верховного суда Якутии отменила оба решения Якутского городского суда, направив дело на новое рассмотрение.

В прошлом году народная артистка России Лариса Долина стала жертвой телефонного мошенничества и лишилась квартиры в центре Москвы. Она продала жилье и отдала деньги мошенникам. Через суд ей удалось вернуть квартиру, хотя новая владелица Полина Лурье приобрела ее как добросовестный покупатель.

Как заявил ИА Регнум риелтор-эксперт, аттестованный член Российской гильдии риелторов Владимир Белолипцев, рынок вторичного жилья становится всё более рискованным и единственная защита — максимально глубокая экспертиза, которую может провести только высококвалифицированный специалист.

Теги
якутия

Все новости

Жители Бурятии пожаловались на сладкое картофельное пюре в школьной столовой
17.11.2025 в 13:19
Врачи спасли девочку весом в 950 граммов, включая ей колыбельную от мамы
17.11.2025 в 13:00
МТС и Байкальский музей СО РАН объединили усилия для изучения нерпы на Ушканьих островах
17.11.2025 в 12:43
Банк названивал жителю Бурятии более 16 раз в неделю
17.11.2025 в 12:37
В Бурятии в этом году на повышение зарплат бюджетникам направят более 3 миллиардов рублей
17.11.2025 в 12:37
По просьбам горожан в Улан-Удэ появился «Сквер Фрунзе»
17.11.2025 в 12:29
Что такое программа долгосрочных сбережений
17.11.2025 в 12:20
В Бурятии крупный инвестор уходит из «Байкальской гавани»
17.11.2025 в 12:07
Пенсионерке-скамерше отказали в удовлетворении
17.11.2025 в 11:52
С начала года в Улан-Удэ перекрыли кислород 16 игорным заведениям
17.11.2025 в 11:41
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 ноября

Читайте также
Жители Бурятии пожаловались на сладкое картофельное пюре в школьной столовой
Родители заявили, что у их чад после таких обедов болят животы
17.11.2025 в 13:19
Врачи спасли девочку весом в 950 граммов, включая ей колыбельную от мамы
Женщина родила на 28-й неделе беременности
17.11.2025 в 13:00
МТС и Байкальский музей СО РАН объединили усилия для изучения нерпы на Ушканьих островах
Высокоскоростной канал связи позволит наблюдать за жизнью и поведением животных
17.11.2025 в 12:43
Банк названивал жителю Бурятии более 16 раз в неделю
Организация пыталась взыскать с мужчины просроченную задолженность
17.11.2025 в 12:37
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru