Завышенный утильсбор на иномарки привел к обвалу поступления налогов в бюджет

Чем больше поднимают налоги, тем меньше их поступление. С этой простой истиной в очередной раз могут убедиться монетарные власти страны.Российский бюджет в 2025 году столкнулся с недополучением доходов по ряду ключевых статей, в том числе из-за недостаточного поступления от утилизационного сбора (-44% от плана), сообщают аналитики ЦМАКП.Ранее в октябре ТАСС сообщал, что поступления в федеральный бюджет России от утильсбора в 2025 году снизятся на 440 млрд рублей и составят 1,1 трлн рублей, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы."Утильсбор снизится на 440 млрд рублей, составит 1,1 трлн рублей", - сказал он."Еще раз повторюсь, что доходы идут за макроэкономикой. Макроэкономика меняется в связи с тем, что мы обеспечиваем контроль над инфляцией, и задача - снизить процентные ставки как основной источник для финансирования развития экономики", - добавил министр.В сентябре Минпромторг России еще более повысил налог, подготовив проект постановления правительства, по которому размер утилизационного сбора на легковые автомобили будет зависеть от типа и объема двигателя, а также от мощности машины - чем она больше, тем выше коэффициент по прогрессивной шкале. При этом для частных лиц, которые ввозят иномарки с двигателем до 160 л. с. для личного пользования, сохраняются льготы.Часть полученных с автомобилистов налогов планируют направить на поддержку находящегося в кризисе АвтоВАЗа, продукция которого все чаще не находит сбыта.Фото: «Номер один»