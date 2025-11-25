В Улан-Удэ и районах Бурятии заревут электросирены

В Улан-Удэ и районах Бурятии 26 ноября пройдет плановая проверка системы экстренного оповещения населения. С 10:00 до 10:15 запустят электросирены с трехкратным речевым сигналом.

Он прозвучит в Улан-Удэ, Северобайкальске, селах Ганзурино, Хурамша и Сотниково Иволгинского района; селах Солонцы, Вознесеновка, Саратовка, Кордон Тарбагатайского района и селе Ильинка Прибайкальского района.

«Просим жителей и гостей Бурятии сохранять спокойствие во время проверки. Подача звуковых сигналов носит плановый характер», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.