Снятие статуса самозанятого

Вопрос: «Как закрыть самозанятость?»

Самозанятый вправе в любой момент прекратить использование этого налогового режима. Это можно сделать через «Мой налог», Госуслуги и банк.

Через приложение «Мой налог»:

1. Откройте приложение «Мой налог».

2. В главном меню зайдите в «Настройки» и выберите опцию «Профиль»:

3. Внизу будет вкладка: «Сняться с учета НПД». В появившейся форме укажите причину: «Отказываюсь от применения специального налогового режима» или «Утратил право на применение специального налогового режима». Во втором случае причиной может быть долг по налогам, либо превышение лимита в 2,4 млн рублей.

4. Подтвердите отправку заявления. Система автоматически направит данные в ФНС.

Уже на следующий день в личном кабинете на портале «Госуслуги» придет уведомление от ФНС о снятии с учета. С этого момента вы больше не сможете законно работать как самозанятый.

Для снятия с учета через «Госуслуги» необходим подтвержденный аккаунт на портале. Порядок действий такой:

1. Авторизуйтесь в личном кабинете на сайте или в приложении «Госуслуги».

2. Через поиск найдите услугу «Снятие с учета самозанятых».

3. Перейдите на страницу услуги и нажмите кнопку «Начать».

4. Укажите основание для прекращения действия режима (по желанию или в связи с утратой права).

5. Отправьте заполненное заявление в налоговую.

Как и в первом случае, в течение дня решение о снятии с учета отобразится в кабинете. Основанием для отказа может быть только то, что вы уже сняты с учета или изначально не были на нем зарегистрированы.

Снятие с учета через банковское приложение. Алгоритм может незначительно различаться в зависимости от финансовой организации. Рассмотрим на примере Сбербанка:

1. Зайдите в мобильное приложение банка.

2. Наберите в поиске «Свое дело» (сервис для самозанятых) и выберите эту вкладку.

3. В «Настройках» найдите и выберите пункт «Отключить в Сбербанке и налоговой».

4. Заявление будет направлено в ФНС.

Подтверждение о снятии с учета придет в приложение на следующий день. При любых проблемах следует обращаться в техническую поддержку банка. Сообщение можно написать в чате, либо обратиться по телефону горячей линии.

Закрытие статуса самозанятого не аннулирует налоги, начисленные за период деятельности. После снятия с учета приложение «Мой налог» остается доступным для оплаты имеющейся задолженности.

Дополнительные шаги после снятия с учета:

1. Убедитесь, что за вами не числятся неоплаченные налоги. Если это так, то внесите платеж через «Мой налог» или онлайн-банк.

2. Сообщите заказчикам об изменении статуса. Если деятельность продолжается, предоставьте новые реквизиты для расчетов.

3. Если вы планируете работать дальше, рассмотрите варианты с регистрацией ИП, ООО или работой по договору ГПХ/трудовому договору.

4. Сохраните у себя архив чеков и прочих финансовых документов за период самозанятости — они могут пригодиться для отчетности или в спорных ситуациях.

Если человек закрыл самозанятость (например, прекратил деятельность), а затем вновь возникла необходимость использовать этот налоговый режим, зарегистрироваться в качестве плательщика НПД можно. Главное в этой ситуации - отсутствие задолженности по налогам с профессионального дохода.

Повторная регистрация доступна через приложение «Мой налог» или приложения банков-партнеров:

1. В приложении «Мой налог» перейдите в «Настройки».

2. Выберите пункт «Регистрация самозанятого».

3. Подтвердите операцию - заявка будет отправлена в ФНС.

После одобрения вы снова сможете пользоваться всеми возможностями приложения «Мой налог»: выставлять чеки, вести учет доходов и платить налоги.

При повторной регистрации неиспользованный остаток бонуса (до 10 000 рублей) будет восстановлен на вашем счете. Однако если вы полностью израсходовали эту сумму во время предыдущего периода самозанятости, повторно бонус уже не начислят.