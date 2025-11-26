Больше семья – больше счастье

Не отстает в популярности и региональный материнский капитал при рождении второго ребенка в размере 273,6 тыс. рублей. Этой мерой поддержки с начала года воспользовались 1131 семья, а объем финансирования составил 264,5 млн рублей.





- Четыре года назад, когда родилась наша принцесса, мы получили очень ощутимую государственную поддержку в виде семейных капиталов, включая «дальневосточный», — делится Юлия Чойжинимаева из города Гусиноозерск. — Все эти средства вложили в приобретение жилья, и теперь у нас своя благоустроенная квартира. Кроме того, благодаря государству я сейчас занимаюсь любимым делом. В 2023 году на средства социального контракта купила оборудование, оплатила первичную аренду и, как самозанятая, работаю визажистом-броудизайнером. Отрадно, что есть меры поддержки семей Дальнего Востока, которые предусматривают предоставление финансовой помощи семьям с детьми.





Особое внимание в республике уделяется многодетным семьям. Им предоставляется республиканский материнский капитал при рождении третьего и последующих детей в размере 78 570,79 рубля. С начала 2025 года 1180 многодетных семей республики воспользовались данной мерой поддержки на общую сумму 83,5 млн рублей. Средства можно направить на улучшение жилищных условий, покупку бытовой техники, приобретение продуктивных животных, проведение ремонта, образование детей или приобретение транспортного средства.





- Когда узнала о беременности, загадала, что будет обязательно девочка. Дело в том, что в нашей семье старшие дети – мальчики. Артему – десять лет, Илюше – семь. Поэтому очень хотелось девочку. Однако очередной поход к врачу внес свои коррективы, — улыбаясь, говорит Татьяна Манылова из села Закалтус Кабанского района. — Со 100%-ной уверенностью нам сообщили, что будет мальчик. И вот в апреле этого года на свет появился наш Богдан. Он сразу стал любимцем, весь мир и вся семья теперь крутятся вокруг него. Я уже получила статус многодетной мамы и подтверждающее удостоверение. Отрадно, что в нашей республике многодетным семьям выплачивают ряд льгот и пособий. К примеру, после рождения Богдана я получила республиканский маткапитал. Часть из этих средств мы потратили на бытовую технику. Самое крупное приобретение – холодильник, который просто необходим для большой семьи.

- Толчком к началу моей предпринимательской деятельности стал социальный контракт. Сейчас пошел уже дальнейший этап: на средства гранта «Агростартап» планирую купить трактор с необходимым подвесным оборудованием для расширения своего личного хозяйства по разведению крупного рогатого скота, — делится планами Алексей Чумаков из Прибайкальского района, многодетный отец, участвовавший в боевых действиях в рамках мобилизации 2022 года.





В республике уделяется особое внимание поддержке опекунских и приемных семей. Им предоставляется единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью, ежемесячная выплата денежных средств на содержание подопечного, вознаграждение за воспитание приемного ребенка и другие меры поддержки.





- Решение принять детей было абсолютно сознательным выбором, основанным на потребности заботиться и делиться теплом своего сердца. Процесс подготовки к такому важному шагу потребовал много времени и усилий: консультаций с психологами и специалистами, оформления необходимых документов и обустройства жилища. Однако все приложенные силы оправдали себя сполна, поскольку самое главное — маленькие детские сердца наконец-то почувствовали радость семьи, — подчеркнула Наталья Леонова, принявшая в свою семью четверых детей из Бичурского центра помощи детям.





Для проведения мониторинга демографической ситуации в республике создана автономная некоммерческая организация «Центр развития демографических компетенций».





В Республике Бурятия семьям с детьми предоставляется масштабная система мер социальной поддержки, которая продолжает расширяться. С начала 2025 года объем выплат составил 2,4 млрд рублей, и это только часть большой работы, которая ведется в рамках национального проекта «Семья», реализуемого по решению президента Владимира Путина. Основная цель проекта — увеличить число семей с детьми, охваченных мерами поддержки, особенно многодетных, а также укрепить традиционные семейные ценности. К 2030 году в России благодаря его реализации должен быть достигнут устойчивый рост рождаемости.Финансирование мероприятий осуществляется за счет федерального бюджета и доли бюджета Республики Бурятия. Всего до 2028 года на реализацию мероприятий нацпроекта по поддержке семей с детьми будет направлено 2,1 млрд рублей. Но это лишь часть общей картины. В Бурятии действуют десятки мер поддержки, которые помогают семьям растить детей, улучшать жилищные условия, получать образование и развивать собственное дело.Одной из самых востребованных мер поддержки является единовременная выплата в связи с рождением первого ребенка. С начала 2025 года ее получили 1788 семей. Размер выплаты составляет 37 498 рублей, а общее финансирование этого направления достигло 66,2 млн рублей.- Почему Дамир? Потому что у меня татарские корни. Муж был не против, если у нашего мальчика будет имя, которое означает «железный», — поясняет Алина Громова, познавшая радость материнства в июне этого года. — Скоро нашему сыну исполнится четыре месяца. По профессии я юрист, муж трудится электромонтером на ТЭЦ-1. У нас обычная семья, поэтому выплаты, которыми нам помогает государство, пополняют наш бюджет. Единовременная выплата, которую мы получили – почти 37,5 тыс. рублей. На эти средства можно приобрести необходимые вещи: ванночку, бутылочку, пеленки, памперсы и средства гигиены для новорожденного.- Пошел четвертый месяц нашему счастью по имени Софийка. Папа у нас работает на ЛВРЗ, и когда он возвращается с работы, доченька его уже узнает, между ними своя, особенная любовь, — делится счастливая мама Дарья Чмелева из Заиграево. — «Дальневосточную» выплату на первенца получили и уже потратили на доченьку. Также видели, что Социальный фонд нам проактивно оформил сертификат на материнский капитал в связи с рождением первого ребенка, но пока не решили, куда их направить. Знаем, что при рождении второго ребенка размер маткапитала увеличится. Втайне мечтаю как минимум о трех ребятишках.Для многих семей материнский капитал становится реальной возможностью улучшить жилищные условия или начать собственное дело. Яркий пример — история жительницы Селенгинского района, которая смогла решить жилищный вопрос и реализовать профессиональные амбиции.Для семей с детьми-инвалидами предусмотрена денежная компенсация на воспитание и обучение ребенка-инвалида дошкольного возраста в размере 12 000 рублей ежегодно. С начала года выплату получили 158 семей на 1,7 млн рублей.Многодетные семьи также имеют право на бесплатное обеспечение лекарствами по рецептам врачей для детей в возрасте до шести лет. Расходы на приобретение лекарств компенсируются в размере 100% без учета доходов семьи. Поддержку получили 1700 семей на 2134 ребенка. Сумма выплат составила 15,9 млн рублей.Для получения образования детьми из многодетных семей предусмотрена ежегодная компенсация части стоимости обучения в размере 50% от стоимости обучения, но не более 30 000 рублей за учебный год. Эта мера поддержки предоставляется, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Республике Бурятия.Помимо мер поддержки в рамках нацпроекта предоставляются и другие виды помощи, которые делают жизнь семей с детьми более комфортной. Одной из самых массовых мер является компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в детских садах. Ее получают семьи, в которых среднедушевой доход не превышает 1,5-кратный размер прожиточного минимума, установленный в Бурятии. Размер компенсации зависит от количества детей в семье: возвращается 20% родительской платы за присмотр и уход на первого ребенка, 50% — на второго ребенка, 70% — на третьего и последующих детей. В Бурятии 12 496 родителей получают компенсацию, а объем финансирования составил 102,2 млн рублей.- Наша семья получает компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в садике с октября 2024 года. Компенсация поступает один раз в три месяца. Например, за январь, февраль, март мы оплачиваем садик, и в апреле нам поступает компенсация, — отметила Наталья Ринчинова, воспитывающая пятерых детей. — За счет компенсации частично можем оплатить следующий месяц. Вот очередную компенсацию получили в октябре и купили зимнюю одежду детям. Это очень хорошее подспорье.Многодетные семьи также имеют право на субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. С начала года субсидию получили 14 169 семей республики на сумму 436,9 млн рублей. Право на субсидию имеют пользователи жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде, наниматели жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде, члены жилищного или жилищно-строительного кооператива, а также собственники жилого помещения.Для многодетных семей предусмотрены также транспортные льготы. Один из родителей многодетной семьи освобождается от уплаты транспортного налога в размере 100% от установленной ставки в отношении одного зарегистрированного на него легкового автомобиля с мощностью двигателя до 200 лошадиных сил включительно.Дети из многодетных семей имеют право на бесплатный проезд на городском и пригородном муниципальном транспорте, в трамваях и автобусах, а также на бесплатное питание в школах и средних специальных учебных заведениях.Отдельного внимания заслуживает программа «Социальный контракт». С начала года свыше 2 тыс. жителей республики стали участниками этой программы, получив государственную поддержку на сумму 417,7 млн рублей. Свое дело открыли порядка 1 тыс. человек, помощь в поиске работы получили 500 человек, развитием личного подсобного хозяйства занялись более 200 семей. В текущем году внесены изменения в нормативно-правовые акты, дающие приоритетное право многодетным семьям и участникам СВО и членам их семей в получении государственной социальной помощи на основании социального контракта.С 1 января 2026 года в России вступают в силу изменения, которые расширяют возможности получения социального контракта, действующего в рамках нацпроекта «Семья». Ключевым станет введение отдельного вида социального контракта для демобилизованных участников специальной военной операции. Заключение соцконтракта с участниками СВО будет осуществляться без оценки среднедушевого дохода в целях осуществления предпринимательской деятельности.- При следующем пополнении нашей семьи был один волнительный миг. При первой встрече в реабилитационном центре Минсоцзащиты Бурятии подростки Лера и Максим выглядели очень растерянными и расстроенными. В какой-то момент мы даже начали сомневаться в своем решении. Но все сложилось вполне благополучно, дома мы быстро нашли общий язык, — рассказывает Оксана Трофимова из Заиграевского района, воспитывающая шестерых детей, четверо из которых приемные. — Дома активно общаемся с детьми, обсуждаем вместе разные вопросы и решаем возникающие проблемы. С учетом индивидуальностей каждого стараемся поддержать все их увлечения.Многодетные семьи в Бурятии имеют право на первоочередной прием детей в дошкольные образовательные организации и организации дополнительного образования. Им также предоставляется первоочередное предоставление льготных путевок в детские оздоровительные лагеря, санатории, детские оздоровительные площадки - детям, обучающимся в образовательных организациях в возрасте до 15 лет.Культурное развитие детей также поддерживается государством. Дети из многодетных семей имеют право на бесплатное посещение один раз в месяц государственных театров Республики Бурятия.Для многодетных семей предусмотрена также ежемесячная денежная выплата на каждого ребенка до достижения им возраста 16 лет. Выплаты получают 25 388 семей. Объем выплат с начала года составил 217,3 млн рублей.Министр социальной защиты населения Татьяна Быкова подвела итоги работы и обозначила перспективы развития мер поддержки семей в Бурятии.- В этом году в республике прошла юбилейная, 10-я Всероссийская конференция «Демографическое развитие Дальнего Востока», — отметила министр. - В конференции приняли участие более 500 участников – это ведущие эксперты страны в области демографии, представители органов госвласти, общественных организаций и бизнеса.Участники мероприятия одобрили ряд значимых инициатив, направленных на сохранение и увеличение численности населения Дальнего Востока. Среди ключевых мер, которые будут реализованы в ближайшие годы, Быкова выделила повышение размера выплаты семьям с каждым последующим ребенком и активное развитие необходимой инфраструктуры, ориентированной на поддержку материнства и детства.- Все принятые решения включены в обновленную концепцию демографической политики Дальнего Востока вплоть до 2036 года, — подчеркнула министр. Это обеспечит устойчивое развитие республики и улучшение качества жизни жителей.Важным направлением работы станет предоставление преимуществ предприятиям, реализующим эффективные программы помощи сотрудникам с детьми. Также планируется включение многодетных семей в программу льготной ипотеки - «Дальневосточная и арктическая».Правительством республики утверждена региональная программа по повышению рождаемости, мероприятия которой будут продлены на период до 2030 года. Также внедрен Корпоративный демографический стандарт в организациях республики, который уже подписали более 1100 организаций.- В каждом районе республики утверждены муниципальные планы по улучшению демографической ситуации с учетом собственных территориальных, экономических, национальных особенностей муниципального образования, — добавила Татьяна Быкова.Фактически во всех сферах жизнедеятельности внедряются принципы семейно-ориентированного подхода: при разработке программных документов, реализации проектов, проведении мероприятий, различных активностей.- Сегодня Центром разрабатывается план деятельности организации на 2026-й и плановый период последующих годов, — заключила министр.Система поддержки семей в Бурятии продолжает развиваться, охватывая все новые сферы жизни: от единовременных выплат при рождении ребенка до помощи в открытии собственного дела. Каждый шаг направлен на то, чтобы семьи чувствовали уверенность в завтрашнем дне и могли растить детей в благоприятных условиях.Фото: пресс-служба правительства Бурятии