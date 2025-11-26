Общество 26.11.2025 в 16:56

Столица Монголии перешла на чистый полукокс

Этот китайский продукт позволяет многократно снизить загрязнение атмосферы
Текст: Иван Иванов
Столица Монголии перешла на чистый полукокс
Фото: архив «Номер один»
Нынешней зимой из Китая в Монголию будет поставлено экологически чистое топливо - 90 тысяч тонн полукоксовых брикетов. Это позволит улучшить состояние атмосферы в Улан-Баторе.

На таможенную территорию приграничного китайского города Эрлянь поступило 8000 тонн полукоксовых брикетов, а на завод компании «Тавантолгой тулш» - 35 тысяч тонн топлива, сообщает агентство «Монцамэ». Оттуда ежедневно в Улан-Батор отправляется от 2200 до 4400 тонн топлива.

Качество топлива контролируется независимой лабораторией, а также инспекционными службами Монголии и Китая. По данным мэрии монгольской столицы, китайская сторона подтвердила поставку 306 тысяч тонн полукоксовых брикетов в зимний период.

Использование полукоксовых брикетов позволяет вдвое снизить выбросы диоксида серы, оксидов азота и твердых частиц. Это связано с тем, что технические требования к полукоксовым брикетам соответствуют международным стандартам, а качество CCIC контролируется аккредитованной лабораторией в обеих странах.

Лабораторные испытания подтвердили, что влажность полукоксовых брикетов составляет 6%, зольность — 20%, содержание летучих веществ — 12% и содержание серы — менее 0,5%.

Напомним, в 2021 году Байкальский институт природопользования СО РАН провел масштабную научно-исследовательскую работу. В том числе эксперимент по использованию бездымного топлива жителями города. Задействовали тогда более 20 домов в трех районах Улан-Удэ. Для эксперимента бесплатно предоставили 15 тонн полукокса от компании СУЭК из Красноярского края. Однако несмотря на хорошие результаты, внедрения в энергетику города полукса не произошло.
