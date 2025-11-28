Общество 28.11.2025 в 15:40

«58 лет в медицине»: жительницу Бурятии проводили на заслуженный отдых

В последние годы Валентина Аюшина трудилась в перинатальном центре
Текст: Карина Перова
«58 лет в медицине»: жительницу Бурятии проводили на заслуженный отдых
Фото: Республиканский перинатальный центр

Сегодня в Улан-Удэ коллектив Республиканского перинатального центра провожает на заслуженный отдых специалиста Аюшину Валентину Будаевну. Ее профессиональный путь в медицине длился долгих 58 лет.

Женщина начала работать в этой сфере после окончания в 1967 году Кяхтинского медицинского училища. Сначала была фельдшером в селе Курумкан, а последние 34 года посвятила генетической службе. Валентина Будаевна освоила и внедрила современные методы классической и пренатальной цитогенетики, внесла значительный вклад в развитие диагностики хромосомных аномалий в республике.

Высокий профессионализм женщины отмечен на государственном уровне: она является заслуженным медицинским работником РБ и удостоена медали «За заслуги перед здравоохранением Республики Бурятия» I степени.

«Её труд – это фундамент, на котором сегодня строится медицинская генетика региона. Особую роль в её деятельности занимает наставничество. Под руководством Валентины Будаевны выросло не одно поколение врачей-генетиков и цитогенетиков, для которых она стала примером компетентности, дисциплины и высокой культуры медицинской работы», - отметили в перинатальном центре.

