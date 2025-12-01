Специалисты похоронного дела из Улан-Удэ посетили выставку гробов

«Некрополь» — самое масштабное в России событие, посвящённое похоронному сервису и современным технологиям погребения. Ежегодно выставка собирает на одной площадке ведущих представителей отрасли, позволяя обмениваться опытом, знакомиться с новыми решениями и выстраивать профессиональные связи.





В этом году на выставке свои товары и услуги презентуют более сотни профессионалов не только из разных регионов России, но и стран ближнего зарубежья, среди которых — представители Китая и Беларуси. Общее количество участников достигает нескольких тысяч человек, сообщают организаторы мероприятия.





Специалисты МАУ «Специализированная служба», которая занимается в Улан-Удэ захоронением умерших, приняли участие в международной выставке «Некрополь‑2025». Она стартовала 27 ноября в Москве.«Коллеги щедро делятся опытом и приоткрывают тонкости мастерства в самых разных направлениях нашей многогранной работы. На выставке были представлены лидеры рынка профессионального инструмента, химии и оборудования для камнеобработки, некрополисты, танатопрактики, церемониймейстеры и другие эксперты ритуальной отрасли. Мемориальное сопровождение — это искусство достойного прощания. Это тонкая, требующая особого такта, знаний и душевного участия работа. Наше учреждение постоянно растёт и развивается, чтобы повышать качество сервиса и соответствовать самым высоким профессиональным стандартам», - сообщили в МАУ «Специализированная служба».Фото: МАУ «Специализированная служба»