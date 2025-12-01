Общество 01.12.2025 в 11:45

Специалисты похоронного дела из Улан-Удэ посетили выставку гробов

Там они узнали последние тренды в технологии погребения
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Специалисты похоронного дела из Улан-Удэ посетили выставку гробов
Специалисты МАУ «Специализированная служба», которая занимается в Улан-Удэ захоронением умерших, приняли участие в международной выставке «Некрополь‑2025». Она стартовала 27 ноября в Москве.  

«Некрополь» — самое масштабное в России событие, посвящённое похоронному сервису и современным технологиям погребения. Ежегодно выставка собирает на одной площадке ведущих представителей отрасли, позволяя обмениваться опытом, знакомиться с новыми решениями и выстраивать профессиональные связи.  


В этом году на выставке свои товары и услуги презентуют более сотни профессионалов не только из разных регионов России, но и стран ближнего зарубежья, среди которых — представители Китая и Беларуси. Общее количество участников достигает нескольких тысяч человек, сообщают организаторы мероприятия. 


«Коллеги щедро делятся опытом и приоткрывают тонкости мастерства в самых разных направлениях нашей многогранной работы. На выставке были представлены лидеры рынка профессионального инструмента, химии и оборудования для камнеобработки, некрополисты, танатопрактики, церемониймейстеры и другие эксперты ритуальной отрасли. Мемориальное сопровождение — это искусство достойного прощания. Это тонкая, требующая особого такта, знаний и душевного участия работа. Наше учреждение постоянно растёт и развивается, чтобы повышать качество сервиса и соответствовать самым высоким профессиональным стандартам», - сообщили в МАУ «Специализированная служба».

Фото: МАУ «Специализированная служба»
Теги
похороны

Все новости

В аэропорту Улан-Удэ появилась бесплатная вода
01.12.2025 в 12:48
Сегодня новая Toyota Camry 3,5 подорожала почти на 3 миллиона рублей
01.12.2025 в 12:37
В Улан-Удэ завершены масштабные работы по замене инженерных коммуникаций
01.12.2025 в 12:23
В Улан-Удэ в конце недели стартует зимний спортивный сезон
01.12.2025 в 12:20
В Бурятии 18-летняя сотрудница ПВЗ наворовала на 32,5 тыс. рублей
01.12.2025 в 12:16
У водителя не получилось перевезти золотые слитки в Китай
01.12.2025 в 12:10
Дорожники назвали виновных в коллапсе на федеральной трассе «Байкал»
01.12.2025 в 12:03
Специалисты похоронного дела из Улан-Удэ посетили выставку гробов
01.12.2025 в 11:45
Глава района Бурятии получил представление за наваленные кирпичи
01.12.2025 в 11:40
В Улан-Удэ на несколько часов отключат воду и отопление в 47-м квартале
01.12.2025 в 11:11
ЗУРХАЙ
с 26 ноября по 2 декабря

Читайте также
В аэропорту Улан-Удэ появилась бесплатная вода
Там установили питьевые фонтанчики
01.12.2025 в 12:48
Сегодня новая Toyota Camry 3,5 подорожала почти на 3 миллиона рублей
С 1 декабря вступили в силу новые ставки утилизационного сбора
01.12.2025 в 12:37
В Улан-Удэ завершены масштабные работы по замене инженерных коммуникаций
Они проходили на пересечениях улиц Смолина-Советская и Смолина-Кирова
01.12.2025 в 12:23
В Улан-Удэ в конце недели стартует зимний спортивный сезон
Спортивные объекты города смогут принять более 10 тысяч жителей
01.12.2025 в 12:20
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru